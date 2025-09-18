LHV Groupi 2026. aasta finantskalender

AS LHV Group kinnitas ettevõtte 2026. majandusaasta finantskalendri.
2026. aastal plaanib LHV Group avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:
|10.02.2026
|2025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused
|12.02.2026
|Finantsplaani avalikustamine
|17.02.2026
|Jaanuari tulemused
|03.03.2026
|2025. aasta auditeeritud aastaaruanne
|17.03.2026
|Veebruari tulemused
|25.03.2026
|Aktsionäride üldkoosolek
|09.04.2026
|Ex-dividendi kuupäev (ex-date)
|21.04.2026
|I kvartali vahearuanne
|12.05.2026
|Aprilli tulemused
|16.06.2026
|Mai tulemused
|21.07.2026
|II kvartali vahearuanne
|11.08.2026
|Juuli tulemused
|15.09.2026
|Augusti tulemused
|20.10.2026
|III kvartali vahearuanne
|17.11.2026
|Oktoobri tulemused
|15.12.2026
|Novembri tulemused
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: paul.pihlak@lhv.ee