LHV Groupi 2026. aasta finantskalender

AS LHV Group kinnitas ettevõtte 2026. majandusaasta finantskalendri.

2026. aastal plaanib LHV Group avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

10.02.2026 2025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused 12.02.2026 Finantsplaani avalikustamine 17.02.2026 Jaanuari tulemused 03.03.2026 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne 17.03.2026 Veebruari tulemused 25.03.2026 Aktsionäride üldkoosolek 09.04.2026 Ex-dividendi kuupäev (ex-date) 21.04.2026 I kvartali vahearuanne 12.05.2026 Aprilli tulemused 16.06.2026 Mai tulemused 21.07.2026 II kvartali vahearuanne 11.08.2026 Juuli tulemused 15.09.2026 Augusti tulemused 20.10.2026 III kvartali vahearuanne 17.11.2026 Oktoobri tulemused 15.12.2026 Novembri tulemused



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee