Bitget cumple 7 años, y acuña la expresión "Bolsa Universal" como la próxima generación de intercambios

VICTORIA, Seychelles, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la mayor Bolsa Universal del mundo (UEX), se complace en celebrar su séptimo aniversario con el tema #GearUpTo7, que impulsa una nueva era de finanzas integradas.

Durante los últimos siete años, las alianzas estratégicas, las iniciativas comunitarias y el crecimiento empresarial constante han impulsado la expansión mundial de Bitget. Las colaboraciones con el legendario Messi, la Juventus FC, MotoGP, LaLiga y el festival de música UNTOLD han ampliado el alcance de Bitget más allá del mundo de las criptomonedas, al conectarla con el público general y las tendencias culturales a nivel mundial. Las iniciativas solidarias para la educación, como Blockchain4Youth y Blockchain4Her han ayudado a más de 15.000 jóvenes, y promueven la inclusión en más de 60 universidades de todo el mundo. Además, la colaboración de Bitget con UNICEF para educar a un millón de personas en materia de blockchain para 2027 ha dejado otra huella que ninguna empresa Web3 ha podido superar.

De cara al futuro, Bitget se presenta como Bolsa Universal (UEX). Un concepto que se mencionó por primera vez en la reciente carta de Gracy Chen, directora general de Bitget a la comunidad. UEX está en consonancia con la visión de Bitget de construir un ecosistema holístico que rompa el "triángulo imposible" de los intercambios: experiencia del usuario, variedad de activos y seguridad. Al reunir diversos servicios, tanto centralizados como descentralizados, así como herramientas de IA y prácticas de seguridad en una única plataforma unificada, Bitget se ha transformado en la primera UEX del mundo.

Esta transformación comenzó hace algunos meses. En el tercer trimestre de 2025, Bitget Onchain añadió compatibilidad total con los activos Ethereum, BSC, Base y Solana, mientras que las colaboraciones con xStocks y Ondo ampliaron el acceso a acciones y ETF tokenizados. También lanzó sus primeros futuros de acciones e incorporó instrumentos tradicionales como AAPL y NVDA a los derivados de criptomonedas. De acuerdo con la visión de Gracy, Bitget se está ampliando para admitir todos los activos negociables, no solo los primeros cientos de criptomonedas, sino todos los tokens existentes. Ya no se trata solo de criptomonedas; también se podrán hacer operaciones con los principales activos de todo el mundo, como acciones, ETF, oro y divisas en una única UEX.

Otra medida que diferencia a la UEX de las bolsas centralizadas (CEX) y descentralizadas (DEX) es su integración con la IA. El enfoque de inteligencia de mercado y automatización de la ejecución de Bitget se basa en su herramienta de IA propia, GetAgent, que ofrece a los usuarios información útil y estrategias personalizadas mediante el análisis de datos y la orientación interactiva en tiempo real. Junto con GetAgent, un conjunto de bots de trading automatizados, mejora la accesibilidad y permite a los usuarios aprovechar oportunidades de forma continua, lo que reduce la brecha entre el análisis y la acción.

“Nuestro crecimiento durante los últimos siete años se basa en un enfoque metódico que se utiliza para construir una infraestructura que satisfaga las necesidades cambiantes de los operadores, inversionistas e instituciones. Estamos avanzando hacia un acceso más fácil y una integración transparente de las finanzas emergentes a nuestra vida cotidiana. Como primera UEX, Bitget está destinada a encabezar esta transición con herramientas y productos que satisfagan las demandas actuales y futuras de los usuarios de todo el mundo”, declaró Gracy Chen, directora general de Bitget.

Además, la UEX está diseñada para ofrecer seguridad avanzada, así como lo mejor de la protección dentro y fuera de la cadena. Esta plataforma integrará herramientas inteligentes para detectar los primeros indicios de concentración de tokens o posibles riesgos de estafa, reforzado por el fondo de protección al usuario de Bitget, que en la actualidad cuenta con un monto superior a los 700 millones de dólares.

Desde el primer momento, la estrategia de crecimiento de Bitget hizo hincapié en un progreso sostenido y cuantificable, en lugar de una expansión prematura. La empresa amplió su presencia en regiones emergentes como el sudeste asiático, América Latina y Medio Oriente, mediante programas comunitarios localizados, asistencia en varios idiomas y participación presencial.

Dado que la alineación normativa sigue siendo una prioridad, en 2025 Bitget obtuvo licencias o registros en jurisdicciones como Italia, Polonia, Lituania, Chequia, El Salvador, Argentina, Bulgaria y Georgia. Un equipo de cumplimiento especializado, de más de 70 expertos, trabaja en estrecha colaboración con entidades regulatorias para promover marcos sostenibles y mantener la confianza en los mercados de criptomonedas.

A lo largo de este mes de septiembre, Bitget celebra su séptimo aniversario con la campaña “Gear Up to 7” (Prepárese para el 7), que impulsa la era de la bolsa universal (UEX). La promoción incluye eventos a nivel mundial como el #GearUpTo7 Sprint Challenge, con un lote de premios de 400.000 USDT y una motocicleta de carreras MotoGP con temática de Bitget. Además, habrá desfiles de motocicletas en varias ciudades, el himno del aniversario que compuso el influencer del mundo de las criptomonedas, Lil Bubble, y la fiesta posterior a TopGear Night en TOKEN2049 que reunirán a la comunidad. Asimismo, Bitget celebrará la inauguración de sus premios Smart Awards para reconocer a los operadores destacados, que han sido fundamentales para su éxito continuo, y divulgar sus historias de resiliencia y éxito en el ámbito de las criptomonedas.

Durante la conmemoración del séptimo año de Bitget, la plataforma se sigue centrando en marcos a largo plazo que conectan a usuarios, activos y mercados, a la vez que establece nuevos estándares de seguridad, accesibilidad e innovación en el ámbito de las criptomonedas y más allá.

Para celebrar el séptimo aniversario de Bitget, visite aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia, que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

