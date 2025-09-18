VICTORIA, Seychelles, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus importante bourse universelle du monde souffle fièrement ses 7 premières bougies placées sous le thème #GearUpTo7 (cap sur nos 7 ans), et ouvre le nouveau chapitre de la finance intégrée.

Au cours des sept dernières années, Bitget a multiplié les partenariats stratégiques et les projets collectifs pour se développer à l’échelle mondiale, en s’appuyant également sur la croissance soutenue de ses activités. Ses collaborations avec le footballeur de légende Lionel Messi, la Juventus, le championnat MotoGP, LaLiga ou encore le festival UNTOLD ont étendu son empreinte bien au-delà de l’univers de la crypto et ont aussi bien influencé le grand public que les tendances culturelles mondiales. Ses projets éducatifs et caritatifs axés sur l’inclusion comme Blockchain4Youth ou Blockchain4Her ont permis de venir en aide à plus de 15 000 jeunes de plus de 60 universités du monde entier. En s’associant à l’UNICEF pour éduquer 1 million de personnes à la blockchain à l’horizon 2027, Bitget se positionne en outre au rang de précurseur dans l’univers Web3.

Désormais, Bitget se présente comme une bourse universelle. Ce concept est apparu dans une récente communication destinée au réseau des utilisateurs et signée par sa PDG Gracy Chen, faisant écho à la vision de Bitget, à savoir bâtir un écosystème complet en rupture avec le triangle impossible des plateformes d’échange entre l’expérience utilisateur, la variété d’actifs et la sécurité. En rassemblant des services centralisés et décentralisés, des outils IA et des pratiques de sécurité au sein d’une plateforme unifiée, Bitget devient la première bourse universelle au monde.

La transformation a commencé depuis plusieurs mois. Ainsi, au troisième trimestre 2025, Bitget Onchain a pleinement intégré les actifs Ethereum, Binance Smart Chain, Base et Solana. Des partenariats conclus avec xStocks et Ondo ont parallèlement ouvert l’accès aux actions et aux fonds indiciels tokenisés. Bitget a également introduit les premiers contrats à terme sur actions en intégrant des titres traditionnels comme AAPL ou NVDA aux instruments dérivés crypto. La vision de Gracy Chen veut que la plateforme d’échange Bitget ne se limite pas aux 100 principales cryptomonnaies mais puisse héberger tous les actifs négociables et tous les types de jetons. Son périmètre s’étendrait alors bien au-delà des produits d’investissement typiquement crypto pour proposer des actions, des fonds indiciels ou encore des devises au sein d’une seule plateforme universelle d’échange.

L’intégration de l’IA constitue un autre critère différentiel de cette bourse universelle par rapport aux marchés centralisés et décentralisés. En effet, l’outil IA propre à Bitget, GetAgent délivre une veille de marché et permet d’automatiser les transactions. Grâce à une assistance interactive et à des fonctions d’analyse en temps réel, les utilisateurs bénéficient d’éclairages personnalisés et peuvent adopter des stratégies conçues sur mesure. Outre la fonction GetAgent, une suite de bots de trading automatisés permet aux utilisateurs de rester actifs sur les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de réduire l’écart entre l’analyse et l’action.

« Notre croissance des sept dernières années repose sur une approche méthodique visant à bâtir une infrastructure adaptée aux besoins évolutifs des traders, investisseurs et autres institutions. Nous entendons faciliter l’accès à la finance émergente et son intégration sereine au quotidien. Première bourse universelle du genre, Bitget est à même de mener cette transition grâce à des outils et des produits répondant aux besoins actuels et à venir des utilisateurs du monde entier » explique Gracy Chen, PDG de Bitget.

De plus, cette bourse universelle entend garantir une sécurité renforcée en conjuguant les meilleures protections des environnements on-chain et off-chain. Des outils intelligents conçus pour détecter les premiers signes de toute concentration de jetons suspecte ou de tout risque éventuel d’escroquerie sont appuyés par le fonds de protection des utilisateurs de Bitget, actuellement valorisé à plus de 700 millions de dollars.

Depuis ses débuts, Bitget privilégie une croissance mesurée et durable aux développements précipités. Elle a étendu son empreinte aux régions émergentes comme l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine ou le Moyen-Orient grâce à des programmes collectifs adaptés à la population locale, un service d’assistance multilingue et des interactions hors ligne.

Sur le plan réglementaire qui reste sa première priorité, Bitget a obtenu en 2025 des licences ou des enregistrements dans des pays comme l’Italie, la Pologne, la Lituanie, la République tchèque, le Salvador, l’Argentine, la Bulgarie et la Géorgie. Une équipe spécialement dédiée à la conformité comptant plus de 70 experts du domaine travaille de concert avec les autorités de tutelle réglementaire pour définir des cadres durables et renforcer la confiance du public envers le marché crypto.

Pendant tout le mois de septembre, Bitget célèbre son 7ᵉ anniversaire avec la campagne « Gear Up to 7 » (cap sur nos 7 ans) pour instituer l’avènement de la bourse universelle. Elle se décline en événements d’envergure mondiale, notamment la course de vitesse #GearUpTo7 Sprint Challenge avec une cagnotte de 400 000 USDT à la clé ou la course moto organisée dans le cadre d’une épreuve du MotoGP aux couleurs de Bitget. Pour rassembler les foules, des parades à moto se dérouleront dans plusieurs villes, une composition spéciale d’anniversaire signée par l’influenceur crypto Lil Bubble retentira et une soirée d’after intitulée TopGear Night aura lieu pendant l’événement TOKEN2049. Bitget s’apprête également à présider la toute première édition de ses Smart Awards, une cérémonie visant à récompenser les traders d’exception ayant fortement contribué à sa réussite et mettant leurs parcours de résilience et de succès dans l’univers de la crypto en vedette.

À l’heure de son septième anniversaire, la plateforme Bitget maintient ses efforts de construction d’une structure pérenne reliant utilisateurs, actifs et marchés, tout en établissant de nouvelles normes en matière de sécurité, d’accessibilité et d’innovation dans l’univers de la crypto et bien au-delà.

