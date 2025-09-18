Bitget חוגגת 7 שנים, ומטביעה את המונח 'בורסה אוניברסלית' עבור הדור הבא של הבורסות

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, גאה לחגוג 7 שנים להיווסדה תחת התמה #GearUpTo7, ובכך לפתוח עידן חדש של מימון משולב.

במהלך שבע השנים האחרונות, שותפויות אסטרטגיות, יוזמות קהילתיות וצמיחה עסקית יציבה הניעו את ההתרחבות הגלובלית של Bitget. שיתופי פעולה עם מסי האגדי, יובנטוס, MotoGP , LaLigaופסטיבל המוזיקה UNTOLD הרחיבו את טווח ההגעה של Bitget אל מעבר לעולם הקריפטוגרפיה, עם התחברות לקהלים מרכזיים ולמגמות תרבותיות גלובליות. יוזמות צדקה חינוכיות כמו Blockchain4Youth ו-Blockchain4Her סייעו ליותר מ-15,000 צעירים, כשהן מאפשרות הכלה עם למעלה מ-60 אוניברסיטאות ברחבי העולם. בנוסף, שיתוף הפעולה של Bitget עם יוניצ"ף לחינוך מיליון איש בנושא הבלוקצ'יין עד 2027 הותיר חותם נוסף שאף חברת Web3 לא הצליחה לעקוף.

במבט קדימה, Bitget מציגה את עצמה כבורסה אוניברסלית (UEX). קונספט זה הוזכר לראשונה במכתבה האחרון לקהילה של מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן. המונח UEX מתיישר במדויק עם חזונה של Bitget לבנות אקוסיסטם הוליסטי שישבור את "השילוש הבלתי אפשרי" של הבורסות: חוויית משתמש, מגוון נכסים ואבטחה. על ידי איחוד מגוון שירותים מבוזרים אך מרכזיים, כלי בינה מלאכותית ושיטות אבטחה תחת פלטפורמה מאוחדת אחת, Bitget הפכה ל-UEX הראשונה בעולם.

השינוי החל בחודשים האחרונים. ברבעון השלישי של 2025, Bitget Onchain הוסיפה תמיכה מלאה בנכסי Ethereum, BSC, Base ו-Solana, בעוד שהשותפויות xStocks ו-Ondo הרחיבו את הגישה למניות ותעודות סל עם אסימונים. היא גם השיקה את החוזים העתידיים הראשונים על המניות, והביאה מכשירים מסורתיים כמו AAPL ו-NVDA לנגזרות קריפטו. על פי החזון של גרייסי, Bitget מתרחבת כדי לתמוך בכל הנכסים הסחירים, לא רק בכמה מאות מטבעות קריפטוגרפיים מובילים, אלא בכל האסימונים הקיימים. וזה כבר לא רק על קריפטו; נכסי ליבה ברחבי העולם, כגון מניות, תעודות סל, זהב ומט"ח, יהיו סחירים גם ב-UEX יחיד.

דבר נוסף שמבדיל את UEX מ- CEX ו- DEX הוא השילוב שלו עם AI. הגישה של Bitget למודיעין שוק ואוטומציה של ביצוע מופעלת על ידי כלי הבינה המלאכותית הקנייני שלה, GetAgent, המספק למשתמשים תובנות מעשיות ואסטרטגיות מותאמות אישית באמצעות ניתוח נתונים בזמן אמת והדרכה אינטראקטיבית. לצד GetAgent, חבילה של בוטים אוטומטיים למסחר משפרת את הנגישות ומאפשרת למשתמשים לחפש הזדמנויות ברציפות, ומצמצמת את הפער בין ניתוח לפעולה.

"הצמיחה שלנו בשבע השנים האחרונות מבוססת על גישה שיטתית המשמשת לבניית תשתית המשרתת את הצרכים המתפתחים של סוחרים, משקיעים ומוסדות. אנו עוברים למתן גישה קלה יותר ושילוב נקי של פיננסים מתפתחים בחיי היומיום שלנו. כ-UEX הראשון, Bitget מחויבת להוביל את המעבר הזה עם כלים ומוצרים העונים על הדרישות הנוכחיות והעתידיות של משתמשים ברחבי העולם", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

יתר על כן, UEX נועדה לספק אבטחה מתקדמת, המשלבת את הטוב ביותר של ההגנה ברשת ומחוץ לרשת. היא תשלב כלים חכמים לזיהוי סימנים מוקדמים של ריכוז אסימונים או סיכוני הונאת 'משיכת שטיח' פוטנציאליים, עם חיזוק בדמות קרן הגנת המשתמשים של Bitget ששוויה כעת עומד על יותר מ-700 מיליון דולר.

מהיום הראשון, אסטרטגיית הצמיחה של Bitget שמה דגש על התקדמות מתמשכת ומדידה ולא על התרחבות מוקדמת. היא הרחיבה את נוכחותה באזורים מתפתחים, כולל דרום מזרח אסיה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון, באמצעות תוכניות קהילתיות מקומיות, תמיכה רב-לשונית ומעורבות לא מקוונת.

מכיוון שהיישור הרגולטורי נשאר בראש סדר העדיפויות. בשנת 2025, Bitget השיגה רישיונות או רישומים בתחומי שיפוט כולל איטליה, פולין, ליטא, צ'כיה, אל סלבדור, ארגנטינה, בולגריה וגאורגיה. צוות ציות מיוחד של למעלה מ-70 מומחים עובד בשיתוף פעולה הדוק עם רגולטורים כדי לקדם מסגרות בנות קיימא ולשמור על אמון בשווקי הקריפטו.

במהלך ספטמבר הקרוב, Bitget חוגגת את יום השנה השביעי שלה עם קמפיין "Gear Up to 7", שמגביר את עידן הבורסה האוניברסלית (UEX). המבצע כולל אירועים גלובליים כמו אתגר הספרינט #GearUpTo7 עם מאגר פרסים של 400,000 דולר USDT ואופנוע מירוץ MotoGP ממותג Bitget. מצעדי אופנועים במספר ערים, המנון יום השנה שיבצע משפיען הקריפטו ליל באבל, ומסיבת אפטר פארטי של TopGear Night ב-TOKEN2049 יפגשו את הקהילה. Bitget גם תארח את Smart Awards הראשונים שלה כדי להכיר בסוחרים מצטיינים שהיו חלק בלתי נפרד מההצלחה המתמשכת שלה, והגבירו את סיפורי החוסן וההצלחה שלהם במרחב הקריפטו.

בעוד Bitget מציינת את שנתה השביעית, הפלטפורמה ממשיכה להתמקד במסגרות ארוכות טווח המחברות בין משתמשים, נכסים ושווקים תוך קביעת סטנדרטים חדשים לאבטחה, נגישות וחדשנות במרחב הקריפטו ומחוצה לו.

