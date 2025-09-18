ビットゲット (Bitget) が7周年を迎え、次世代取引所として「ユニバーサル取引所」を提唱

セイシェル共和国ビクトリア発, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット は、#GearUpTo7をテーマに7周年を祝い、統合型金融の新時代をスタートさせる。

過去7年間にわたり、戦略的パートナーシップ、コミュニティの取り組み、着実なビジネス成長がビットゲットのグローバル展開を推進してきた。 伝説的なメッシ (Messi)、ユヴェントス FC (Juventus FC)、MotoGP、ラ・リーガ (LaLiga) 、UNTOLD音楽フェスティバルとのコラボレーションにより、ビットゲットの勢力範囲は暗号通貨の枠を超え、主流のオーディエンスや世界の文化的トレンドと結びついる。 ブロックチェーンフォーユース (Blockchain4Youth)やブロックチェーンフォーハー(Blockchain4Her)などの教育慈善活動は、世界中の60を超える大学で15,000人を超える学生を支援し、包括性を実現してきた。 さらに、ユニセフ (UNICEF) と提携して、2027年までに100万人にブロックチェーンを中心とした教育を提供することを目指すビットゲットの取り組みは、どのWeb3企業によっても超えられていない新たな記録を打ち立てた。

今後、ビットゲットはユニバーサル取引所 (UEX) として自らを定義する。 これは、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) が、コミュニティ宛ての最近のメッセージの中で初めて使用した概念である。 UEXは、ユーザーエクスペリエンス、資産の多様性、セキュリティの「不可能の三角形」を打ち破る総合的なエコシステムを構築するというビットゲットのビジョンと一致している。 中央集権型・分散型のさまざまなサービス、AIツール、セキュリティプラクティスを単一の統一プラットフォームにまとめることにより、ビットゲットは世界初のUEXへと変貌した。

ここ数か月で、この変革は始まった。 2025年第3四半期には、ビットゲットオンチェーン (Bitget Onchain) は、イーサリアム (Ethereum)、BSC、ベース (Base)、ソラナ (Solana) 資産を完全にサポートし、xStocksおよびOndoとの提携によりトークン化された株式とETFにアクセスを拡大した。 また、初の株式先物も開始し、AAPLやNVDAなどの従来の金融商品を暗号通貨デリバティブに取り入れた。 グレイシーのビジョンによれば、ビットゲットは拡大し、上位数百の暗号資産だけでなく、既存のすべてのトークンを含む、取引可能なすべての資産をサポートすることになる。 したがって、暗号通貨にとどまらず、株式、ETF、金、FXといった世界中のコア資産も単一のUEXで取引可能になる。

UEXがCEXやDEXと異なるもう1つの点は、AIとの統合である。 ビットゲットの市場情報と取引自動化へのアプローチは、専有AIツールであるGetAgentによって支えられている。このツールは、リアルタイムデータ分析とインタラクティブなガイダンスを通じて、ユーザーに実用的なインサイトとカスタマイズされた戦略を提供する。 GetAgentに加えて、一連の自動取引Botは、アクセシビリティを向上させ、ユーザーが継続的に取引機会を追求することを可能にし、分析と実行の間のギャップを縮めている。

「この7年間の成長は、トレーダー、投資家、機関投資家の変わりゆくニーズに応えるインフラ構築のための計画的なアプローチに基づいています。 当社は、アクセスの改善と新興金融の日常生活へのスムーズな統合の提供へとシフトしています。 初のUEXとして、ビットゲットは、世界中のユーザーの現在と将来の需要をともに満たすツールと商品で、この変化をリードすることになります」とビットゲットのCEOであるグレイシー・チェンは述べている。

さらに、UEXはオンチェーンとオフチェーンの保護の優れた点を組み合わせ、高度なセキュリティを提供するように設計されている。 ビットゲットは、トークン集中や潜在的な出口詐欺のリスクの早期兆候を検知するインテリジェントツールを統合する予定であり、現在7億ドル (約1,025億2,500万円) 以上の価値を有するビットゲットのユーザー保護基金によって補強されている。

ビットゲットの成長戦略は、設立当初から急速な拡大ではなく、持続可能で測定可能な前進を重視してきた。 ビットゲットは、東南アジア、ラテンアメリカ、中東といった新興地域で、ローカライズされたコミュニティプログラム、多言語サポート、オフラインイベントを展開し、存在感を高めている。

規制対応は常に最優先事項である。 2025年にはイタリア、ポーランド、リトアニア、チェコ、エルサルバドル、アルゼンチン、ブルガリア、ジョージアといった国々でライセンスや登録を取得した。 70名以上の専門家からなる専門コンプライアンスチームが、各国の規制当局と密接に連携し、持続可能な枠組みの推進と暗号通貨市場への信頼維持に取り組んでいる。

この9月いっぱい、ビットゲットは7周年を記念し、「ギア・アップ・トゥ・セブン (Gear Up to 7)」キャンペーンを実施して、ユニバーサル取引所 (UEX) 時代を後押しする。 キャンペーンでは、40万USDTの賞金プールとビットゲット限定版のMotoGPレース用バイクをかけた#GearUpTo7スプリントチャレンジなどの世界規模のイベントが開催される。 複数の都市でのバイクパレードや、暗号通貨インフルエンサーの「Lil Bubble」によるアニバーサリーアンセム、さらにはTOKEN2049でのTopGear Nightアフターパーティーなどで、コミュニティに一体感をもたらす。ビットゲットはまた、同取引所の継続的な成功に不可欠な役割を果たしてきた優秀なトレーダーを表彰する初のスマートアワード (Smart Awards) を主催し、暗号通貨分野における同トレーダーの不屈の精神と成功の物語を広める。

ビットゲットは7周年を迎え、暗号通貨分野とそれ以外のセキュリティ、アクセシビリティ、イノベーションにおいて新たな基準を確立しながら、ユーザー・資産・市場をつなぐ長期的な枠組みへの注力を継続している。

ビットゲット7周年の詳細は、こちらを閲覧されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

Bitgetは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、Bitgetは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳細は、次を参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

