Bitget, 창립 7주년 맞아 ‘유니버설 거래소(UEX)’ 선언… 차세대 거래소 모델 제시

빅토리아, 세이셸, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 #GearUpTo7이라는 주제로 창립 7주년주제로 창립통합 금융의 새로운 시대를 열었다고 밝혔다.

지난 7년간 Bitget의 글로벌 확장을 견인해온것은 전략적 파트너십, 커뮤니티 이니셔티브, 안정적인 비즈니스 성장이었다. 전설적인 선수 메시( Messi), 유벤투스 FC (Juventus FC), MotoGP, 라리가(LaLiga), 그리고 UNTOLD 음악 페스티벌과의 협업은 Bitget의 영향력을 암호화폐를 넘어 주류 대중과 글로벌 문화 트렌드로 확장시키는 데 도움을 주었다. 또한 Blockchain4Youth와 Blockchain4Her와 같은 교육 및 자선 이니셔티브는 전 세계 60개 이상의 대학과 협력해 15,000명 이상의 청소년에게 포용적인 기회를 제공했다. 더 나아가 UNICEF와의 파트너십을 통해 2027년까지 100만 명에게 블록체인 교육을 제공하는 프로젝트를 추진하며, 이는 아직 어떤 Web3 기업도 넘어서지 못한 새로운 이정표를 세웠다.

앞으로 Bitget은 자칭 유니버설 거래소(UEX, Universal Exchange)로 새롭게 소개될 것이다. 이 개념은 최근 Bitget CEO인 Gracy Chen이 커뮤니티에 보낸 서한에서 처음 언급된 것이다. UEX는 거래소의 ‘불가능 삼각형’ — 사용자 경험, 자산 다양성, 보안 —을 깨뜨리는 포괄적 생태계 구축이라는 Bitget의 비전과 맞닿아 있다. 중앙화·탈중앙화 서비스, AI 도구, 보안 체계를 하나의 통합 플랫폼에 모아, Bitget은 세계 최초의 UEX로 변모했다.

이러한 변화는 이미 지난 몇 달 동안 진행돼 왔다. 2025년 3분기, Bitget Onchain은 이더리움(Ethereum), BSC, Base, 솔라나(Solana) 자산에 대한 완전 지원을 추가했으며, xStocks 및 Ondo와의 파트너십을 통해 토큰화된 주식과 ETF 접근성을 확장했다. 또한 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA)와 같은 전통 자산을 암호화 파생상품으로 거래할 수 있는 세계 최초 주식 선물(Stock Futures)도 출시했다.Gracy Chen의 비전에 따르면 Bitget은 이제 단순히 상위 수백 개의 암호화폐에 그치지 않고 모든 거래 가능한 자산을 지원하는 방향으로 확장하고 있다. 이는 암호화폐를 넘어 주식, ETF, 금, 외환 등 전 세계 핵심 자산까지도 단일 UEX 플랫폼에서 거래할 수 있게 만드는 것이다.

UEX를 기존 CEX(중앙화 거래소)와 DEX(탈중앙화 거래소)와 차별화하는 또 하나의 요소는 AI 통합이다. Bitget은 자체 AI 도구인 GetAgent를 통해 시장 인텔리전스와 실행 자동화를 구현한다. GetAgent는 실시간 데이터 분석과 인터랙티브 가이던스를 기반으로 사용자에게 실행 가능한 인사이트와 맞춤형 전략을 제공한다. 이와 함께 제공되는 자동화 트레이딩 봇 제품군은 접근성을 강화해, 사용자가 기회를 끊임없이 추구할 수 있도록 하며 분석과 실행 사이의 간극을 줄여준다.

Bitget CEO인 Gracy Chen은 “지난 7년간의 성장은 트레이더, 투자자, 기관의 변화하는 니즈를 충족하는 인프라를 구축하기 위해 체계적으로 접근해온 결과이다. 우리는 신흥 금융을 일상 속에 더 쉽게 접근하고 매끄럽게 통합할 수 있도록 전환하고 있다. 세계 최초의 UEX로서 Bitget은 현재와 미래 전 세계 사용자의 요구를 모두 충족할 수 있는 도구와 제품으로 이 변화를 선도할 것이다”라고 밝혔다.

또한 UEX는 온체인과 오프체인의 강점을 결합해 고도화된 보안을 제공하도록 설계되었다. 토큰 집중 현상이나 잠재적 러그풀(rug-pull) 위험을 조기에 감지할 수 있는 지능형 도구가 통합되며, 현재 7억 달러 이상 규모의 Bitget 사용자 보호 기금(User Protection Fund)이 이를 뒷받침한다.

Bitget은 설립 초기부터 조급한 확장이 아닌 지속적이고 측정 가능한 성장 전략을 강조해왔다. 동남아시아, 라틴아메리카, 중동 등 신흥 지역에서 현지화된 커뮤니티 프로그램, 다국어 지원, 오프라인 교류를 통해 존재감을 넓혀왔다.

또한 규제 정합성 확보를 최우선 과제로 삼아, 2025년에는 이탈리아, 폴란드, 리투아니아, 체코, 엘살바도르, 아르헨티나, 불가리아, 조지아 등 여러 관할 지역에서 라이선스 또는 등록을 취득했다. 현재 70명 이상의 전문 인력으로 구성된 전담 컴플라이언스 팀 (compliance team)이 각국 규제 기관과 긴밀히 협력하며, 지속 가능한 제도 마련을 추진하고 암호화폐 시장의 신뢰를 유지하고 있다.

올해 9월 한 달 동안 Bitget은 창립 7주년을 맞아 “Gear Up to 7” 캠페인 (“Gear Up to 7” campaign)을 진행하며 유니버설 거래소(UEX) 시대를 본격적으로 알리고 있다. 이번 프로모션에는 총 40만 USDT 상금이 걸린 #GearUpTo7 스프린트 챌린지, Bitget 테마의 MotoGP 레이싱 모터사이클,여러 도시에서 열리는 모터사이클 퍼레이드, 크립토 인플루언서 Lil Bubble이 부른 7주년 기념 앤섬, TOKEN2049에서 열리는 TopGear Night 애프터파티 등이 포함되어 전 세계 커뮤니티를 하나로 모은다. 또한 Bitget은 최초로 Smart Awards를 개최해, 암호화폐 생태계에서 꾸준한 성공을 이끌어온 우수 트레이더들을 시상하며, 그들의 끈기와 성과 스토리를 널리 알릴 예정이다.

Bitget은 7주년을 맞아, 사용자·자산·시장을 연결하는 장기적 프레임워크를 지속적으로 강화하는 동시에, 보안·접근성·혁신에서 새로운 기준을 제시하며 암호화폐를 넘어선 미래 금융 생태계를 열어가고 있다.

Bitget의 7주년을 함께 축하하려면 [여기]를 방문하세요.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

