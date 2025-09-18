Bitget Meraikan Ulang Tahun ke-7, Memperkenalkan ‘Universal Exchange’ sebagai Generasi Seterusnya Bursa Kripto

VICTORIA, Seychelles, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, dengan bangganya menyambut ulang tahun ke-7 bertemakan #GearUpTo7, sekali gus membuka lembaran baharu era kewangan bersepadu.

Sepanjang tujuh tahun yang lalu, kerjasama strategik, inisiatif komuniti dan pertumbuhan perniagaan yang konsisten telah mendorong pengembangan global Bitget. Kolaborasi bersama legenda seperti Messi, Juventus FC, MotoGP, LaLiga, dan festival muzik UNTOLD telah meluaskan jangkauan Bitget melampaui dunia kripto, menghubungkan jenama ini dengan audiens arus perdana dan trend budaya global. Inisiatif kebajikan pendidikan seperti Blockchain4Youth dan Blockchain4Her telah membantu lebih daripada 15,000 golongan muda, sekali gus memupuk keterangkuman melalui kerjasama lebih daripada 60 universiti di seluruh dunia. Tambahan pula, kolaborasi Bitget bersama UNICEF untuk mendidik 1 juta individu mengenai teknologi blockchain menjelang 2027 telah mencipta pencapaian yang belum mampu ditandingi oleh mana-mana syarikat Web3.

Melangkah ke hadapan, Bitget akan memperkenalkan dirinya sebagai Universal Exchange (UEX). Satu konsep yang pertama kali diketengahkan dalam surat terkini Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, kepada komuniti. UEX seiring dengan visi Bitget untuk membina ekosistem menyeluruh yang mampu mengatasi cabaran "segitiga mustahil" dalam dunia bursa kripto iaitu: pengalaman pengguna, kepelbagaian aset dan tahap keselamatan. Dengan menyatukan pelbagai perkhidmatan berpusat dan terdesentralisasi, alatan AI serta amalan keselamatan dalam satu platform yang bersatu, Bitget telah muncul sebagai UEX pertama di dunia.

Transformasi ini telah bermula sejak beberapa bulan yang lalu. Pada Suku Ketiga 2025, Bitget Onchain telah menambah sokongan penuh bagi aset Ethereum, BSC, Base dan Solana. Dalam masa yang sama, kerjasama strategik dengan xStocks dan Ondo telah memperluas akses kepada saham dan ETF yang ditokenkan. Ia juga telah melancarkan produk Niaga Hadapan Saham yang pertama, membawa instrumen tradisional seperti AAPL dan NVDA ke dalam derivatif kripto. Menurut visi Gracy, Bitget sedang berkembang untuk menyokong semua aset yang boleh diniagakan — bukan sekadar ratusan mata wang kripto teratas, tetapi juga semua token yang sedia ada. Kini Bitget tidak lagi terhad kepada kripto semata-mata; aset teras global seperti saham, ETF, emas, dan forex juga akan boleh diniagakan dalam satu platform UEX tunggal.

Satu lagi perkara yang membezakan UEX daripada CEX dan DEX ialah integrasinya dengan teknologi AI. Pendekatan Bitget terhadap kecerdasan pasaran dan automasi pelaksanaan dikuasakan oleh alat AI miliknya, GetAgent, yang memberikan pengguna cerapan yang boleh dilaksanakan serta strategi yang disesuaikan melalui analisis data masa nyata dan panduan interaktif. Di samping GetAgent, rangkaian bot dagangan automatik turut memperkukuh kebolehaksesan dan membolehkan pengguna merebut peluang secara berterusan, sekali gus merapatkan jurang antara analisis dan tindakan.

“Pertumbuhan kami sepanjang tujuh tahun lalu dibina atas pendekatan yang sistematik dalam membangunkan infrastruktur yang memenuhi keperluan yang sentiasa berubah bagi pedagang, pelabur dan institusi. Kami kini bergerak ke arah menyediakan akses yang lebih mudah dan integrasi yang lancar antara kewangan moden dengan kehidupan seharian. Sebagai UEX pertama di dunia, Bitget bersedia untuk memimpin peralihan ini dengan alatan dan produk yang memenuhi keperluan semasa dan masa depan pengguna di seluruh dunia,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Selain itu, UEX direka untuk menawarkan tahap keselamatan yang canggih, dengan menggabungkan perlindungan terbaik daripada teknologi on-chain dan off-chain. Ia akan mengintegrasikan alatan pintar bagi mengesan tanda awal penumpuan token atau potensi risiko rug-pull, yang diperkuat oleh Dana Perlindungan Pengguna Bitget, kini bernilai lebih daripada $700 juta.

Sejak hari pertama, strategi pertumbuhan Bitget menekankan kemajuan yang mampan dan boleh diukur, berbanding pengembangan yang tergesa-gesa. Bitget telah memperluas kehadirannya di rantau pesat membangun seperti Asia Tenggara, Amerika Latin dan Timur Tengah melalui program komuniti setempat, sokongan berbilang bahasa bersama penglibatan luar talian.

Memandangkan pematuhan terhadap peraturan kekal menjadi keutamaan, pada tahun 2025 Bitget telah memperoleh lesen atau pendaftaran di beberapa bidang kuasa, termasuk Itali, Poland, Lithuania, Czechia, El Salvador, Argentina, Bulgaria dan Georgia. Pasukan pematuhan khas yang terdiri daripada lebih 70 pakar bekerjasama rapat dengan pengawal selia untuk membangunkan rangka kerja yang mampan dan mengekalkan kepercayaan dalam pasaran kripto.

Sepanjang bulan September ini, Bitget meraikan ulang tahun ke-7 dengan kempen “Gear Up to 7”, yang memperkukuh era Universal Exchange (UEX). Promosi ini merangkumi acara global seperti #GearUpTo7 Sprint Challenge dengan jumlah hadiah sebanyak $400,000 USDT dan motosikal perlumbaan MotoGP bertema Bitget. Perarakan motosikal di pelbagai bandar, lagu ulang tahun oleh pempengaruh kripto Lil Bubble serta acara selepas parti TopGear Night di TOKEN2049 akan menyatukan komuniti. Bitget juga akan menganjurkan Smart Awards sulungnya bagi menghargai pedagang cemerlang yang telah memainkan peranan penting dalam kejayaan berterusan platform ini, di samping mengetengahkan kisah ketahanan dan kejayaan mereka dalam dunia kripto.

Ketika Bitget memperingati ulang tahun ketujuh penubuhannya, platform ini terus memberi tumpuan kepada rangka kerja jangka panjang yang menghubungkan pengguna, aset dan pasaran sambil menetapkan piawaian baharu dalam aspek keselamatan, kebolehaksesan dan inovasi dalam ekosistem kripto dan seterusnya.

