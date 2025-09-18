Bitget 成立 7 週年，提出「全景交易所」作為新一代交易所概念

維多利亞，塞舌爾, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget隆重慶祝成立 7 週年紀念，並且以 #GearUpTo7 作為主題，為綜合金融開啟了嶄新紀元。

過去七年來，策略合作夥伴關係、社群倡議計劃和穩定的業務增長推動了 Bitget 在全球的擴張。 與傳奇球星美斯（Lionel Messi）、意甲班霸祖雲達斯（Juventus FC）、MotoGP、西班牙甲組聯賽（LaLiga） 及 UNTOLD 音樂節攜手合作，令 Bitget 的影響力超越了加密貨幣領域，與主流受眾及全球文化趨勢緊密相連。 Blockchain4Youth 及 Blockchain4Her 等教育慈善倡議計劃已協助逾 15,000 名青少年，促進包容性，並與全球 60 多間大學進行合作。 此外，Bitget 與聯合國兒童基金會（UNICEF）聯手，計劃在 2027 年之前為 100 萬人提供關於區塊鏈的教育，再次成就了一項非其他 Web3 公司能媲美的創舉。

展望未來，Bitget 將定位為「全景交易所」（Universal Exchange，UEX）。 這個概念在 Bitget 行政總裁 Gracy Chen 近期致社群的信函中首次被提到。 全景交易所符合 Bitget 的願景，即建立一個打破交易所「不可能三角」：使用者體驗、資產多樣性及安全的全面生態系統。 透過將一系列中心化和去中心化服務、人工智能工具及安全實務整合到單一的統一平台下，Bitget 已轉型成為全球首個全景交易所。

這次轉型已於過去數月內啟動。 2025 年第三季度，Bitget Onchain 已全面支援以太坊、幣安智能鏈（BSC）、Base 及 Solana 資產，同時與 xStocks 和 Ondo 的合作擴大了對代幣化股票及 ETF 的存取權。 Bitget 亦推出了第一款股票期貨，將 AAPL 及 NVDA 等傳統工具引入加密貨幣衍生品中。 按照 Gracy 的願景，Bitget 現正擴大其服務範圍來支援所有可交易的資產，不僅包括數百款頂尖的加密貨幣，還包括全部現有代幣。 如今，交易所已不僅再局限於加密貨幣；全球核心資產如股票、ETF、黃金及外匯等，亦可於單一的全景交易所上進行交易。

全景交易所（UEX）與中心化交易所（CEX）及去中心化交易所（DEX）的另一個區別在於它與人工智能（AI）的整合。 Bitget 的市場情報及執行自動化的方法，由該公司專利的人工智能工具 GetAgent 驅動，該工具透過即時數據分析和互動式指導，為用戶提供切實可行的見解及個人專屬的策略。 除 GetAgent 以外，自動交易機器人套件提升了可及性，讓用戶得以持續捕捉機遇，縮短分析與行動之間的落差。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「在過去七年間，公司的增長基於一種有條不紊的方法，該方法用於建立基礎設施來滿足交易者、投資者和機構不斷演變的需求。 我們現正轉向提供更便利的存取方式，讓新興金融以乾淨俐落的形式融入我們的日常生活中。 作為首間全景交易所，Bitget 必將以滿足全球用戶當前與未來需求的工具及產品來引領這次轉變。」

此外，全景交易所旨在提供高階的安全性，結合鏈上與鏈下防護的精髓。 它將會整合智能工具，用於偵測代幣集中程度或潛在捲款騙局風險（rug-pull risk）的早期跡象，並且由目前價值超過 7 億美元的 Bitget 用戶保障基金（User Protection Fund）提供強大支援。

自公司成立之初，Bitget 的增長策略就強調可持續、可衡量的進展，而非過早擴張。 透過本地化社群項目、多種語言支援和線下互動，Bitget 已經在東南亞、拉丁美洲及中東等新興地區擴展其業務。

符合監管要求仍是公司的優先要務， 於 2025 年，Bitget 在意大利、波蘭、立陶宛、捷克、薩爾瓦多、阿根廷、保加利亞及格魯吉亞等司法管轄區成功取得了牌照或註冊。 由 70 多位專家組成的專業合規團隊與監管機構緊密合作，推動可持續發展的架構，並維持在加密貨幣市場所獲得的信任。

今年 9 月，Bitget 將舉辦「Gear Up to 7」活動為公司成立七週年誌慶，推動全景交易所（UEX）時代的來臨。 這次宣傳推廣涵蓋全球多項活動，例如獎金池高達 40 萬 USDT 的 #GearUpTo7 短跑挑戰賽，及以 Bitget 為主題的 MotoGP 電單車賽。 此外，在多個城市的電單車遊行、加密貨幣網絡紅人 Lil Bubble 的週年紀念歌曲，以及於 TOKEN2049 舉行的 TopGear Night 餘興派對，令社群將有機會聚首一堂。 Bitget 亦將主辦首屆 Smart Awards 頒獎典禮，以表揚為其持續成功作出重要貢獻的傑出交易者，進一步展現出他們在加密貨幣領域的強韌力和成功的故事。

在 Bitget 成立七週年之際，該平台將繼續專注於建立聯繫用戶、資產及市場的長遠架構，同時為加密貨幣及以外領域的安全性、可及性和創新樹立嶄新標準。

欲了解更多 Bitget 成立 7 週年的慶祝，請瀏覽此處。

