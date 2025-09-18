AB Akola group investuos 4,8 mln. eurų į dviejų pieno ūkių plėtrą: pieno primilžiai Sidabravo ir Žibartonių ŽŪB išaugs trečdaliu

AB Akola group, viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupių Baltijos šalyse, pradeda daugiau nei 4,8 mln. eurų vertės pieno ūkių modernizavimo projektus savo valdomose Sidabravo ir Žibartonių žemės ūkio bendrovėse (ŽUB). Jose bus įdiegta pažangi melžimo įranga ir atnaujinta infrastruktūra, o vėliau padidintos ir melžiamų karvių bandos, siekiant reikšmingo pieno gamybos augimo.
„Šios investicijos – strateginis žingsnis, didinantis mūsų Grupės ūkių efektyvumą ir užtikrinantis konkurencingumą rinkoje. Tai leis auginti gamybos apimtis, mažinti sąnaudas, gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti aukštesnius tvarumo standartus. Taip sukursime vertę tiek mūsų akcininkams, tiek visai pieno tiekimo grandinei“, – sako AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys Mažvydas Šileika.
Didesnė numatytų investicijų dalis – daugiau nei 2,6 mln. eurų – bus skirta statybos darbams, o likę, daugiau nei 1,9 mln. eurų, – modernios „BouMatic“ melžimo įrangos įsigijimui ir įdiegimui. Pastaroji leis sumažinti darbo krūvį, auginti primilžius ir dar labiau padidins ūkiuose laikomų karvių gerovę.
Planuojama investicija į „BouMatic“ melžimo įrangą leis automatizuoti iki 90 proc. melžimo proceso, sutaupyti iki 30 proc. darbo sąnaudų, užtikrinti iki 15 proc. didesnį primilžį vienai karvei ir išlaikyti aukščiausią pieno kokybės standartą. Be to, modernios sistemos fiksuoja kiekvienos karvės produktyvumo ir sveikatos rodiklius, leidžiančius priimti tikslesnius ūkio valdymo sprendimus, mažina streso lygį gyvuliams, o ilgalaikėje perspektyvoje padeda užtikrinti stabilų ūkio pelningumą ir konkurencinį pranašumą rinkoje.
Iš viso Sidabravo ŽŪB į modernizaciją ir plėtrą bus investuota daugiau nei 2,3 mln. eurų, o Žibartonių ŽŪB – 2,5 mln. eurų. Abi bendrovės jau gavo statybų leidimus ir pradėjo statybos darbus.
Įgyvendinus pirmąjį šių ūkių plėtros etapą – baigus statybas ir įrangos modernizaciją – numatytas karvių bandų didinimas. Žibartonių ŽŪB bandą numatoma išplėsti iki 200 melžiamų karvių, o Sidabravo ŽŪB banda turėtų dar pagausėti 170 karvių. Prognozuojama, kad tai primelžto pieno kiekį leis padidinti, atitinkamai, nuo 24 iki 32–33 tonų per dieną Žibartonių ŽŪB ir nuo 18 iki 25–26 tonų per dieną Sidabravo ŽŪB, kas sudarys 33–44 proc. primelžto pieno augimą.
„Pieno perdirbimo sektoriuje matome aiškią tendenciją – rinkos dalyviai plečia arba planuoja išplėsti gamybinius pajėgumus. Todėl labai tikėtina, kad netolimoje ateityje Lietuvos pieno perdirbėjams tikrai reikės daugiau kokybiško pieno. Plėsdami ūkius, siekiame ne tik atliepti šį poreikį, bet kartu ir dar labiau sustiprinti savo pozicijas rinkoje“, – pabrėžia M. Šileika. Pasak jo, priklausomai nuo pieno supirkimo kainos, suplanuotų Grupės investicijų atsipirkimo laikotarpis sieks trejus-penkerius metus.
Statybų ir įrangos atnaujinimo darbų pabaiga abiejuose ūkiuose numatyta 2026 m. balandžio pabaigoje. Įgyvendinus projektus, abejuose ūkiuose reikės papildomai vieno dviejų darbuotojų.
Ūkių modernizaciją ir plėtrą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (ES), iš kurios fondų skirta 908 tūkst. parama.
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, o jos valdomų įmonių 2024–2025 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 1 580 mln. Eur ir buvo 4,9 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu. Grupė per šį laikotarpį pasiekė antrą didžiausią pelno rezultatą savo istorijoje, viršijusį 62 mln. Eur.
Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys
E. paštas: m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403