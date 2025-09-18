Epitopea renforce son comité consultatif scientifique avec la nomination de quatre experts de renommée mondiale en immunologie et immunothérapie du cancer

CAMBRIDGE, ROYAUME-UNI et MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique spécialisée dans l'immunothérapie anticancéreuse qui développe des immunothérapies accessibles et prêtes à l'emploi à base d'ARN, a annoncé aujourd'hui la nomination de quatre experts mondiaux de premier plan au sein de son comité consultatif scientifique (SAB) : le professeur Nahum Sonenberg, le Dr Nina Bhardwaj, le Dr Maggie Callahan et le Dr Craig L. Slingluff, Jr. Ensemble, ils apportent une expertise approfondie en immuno-oncologie, en recherche translationnelle et en développement de vaccins, soutenant Epitopea dans la mise au point de ses nouvelles immunothérapies ciblant Cryptigen™ en vue d'une utilisation clinique.

Le Dr Nahum Sonenberg, PhD, OC, FRS, FRSC, est professeur James McGill et titulaire de la chaire Gilman Cheney au département de biochimie et à l'Institut de cancérologie Rosalind et Morris Goodman de l'Université McGill. Leader mondial dans le domaine du contrôle translationnel de la santé et des maladies, il est réputé pour sa découverte de la protéine eIF4E qui se lie à la coiffe 5' de l'ARNm. Ses recherches ont révélé des liens essentiels entre le contrôle translationnel, le cancer, l'autisme et d'autres maladies. Le professeur Sonenberg est membre élu des Sociétés royales du Canada et de Londres et des Académies nationales des sciences et de médecine (États-Unis) et a reçu des prix prestigieux, notamment le prix international Gairdner et le prix Wolf en médecine. En 2023, il a été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne.

« Je suis ravi de rejoindre le comité consultatif scientifique d'Epitopea et de mettre mon expérience en matière de contrôle traductionnel au service du développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies contre le cancer », a déclaré le professeur Sonenberg. « L'intérêt que porte l'entreprise aux antigènes spécifiques des tumeurs Cryptigen™ repose sur des travaux scientifiques exceptionnellement novateurs. »

Elle sera rejointe au sein du comité consultatif scientifique par Nina Bhardwaj, MD, PhD, professeure de médecine (hématologie et oncologie médicale) et d'urologie à l'Icahn School of Medicine du Mount Sinai, où elle occupe la chaire Ward Coleman en recherche sur le cancer. Elle est directrice de l'immunothérapie, directrice médicale du laboratoire de vaccins et de thérapie cellulaire et codirectrice du programme d'immunologie du cancer au Tisch Cancer Institute. Reconnue internationalement comme une sommité dans le domaine de la biologie des cellules dendritiques humaines, elle a apporté des contributions fondamentales à la compréhension de leur immunobiologie, de la présentation des antigènes et de leur utilisation dans les vaccins contre le cancer. Le Dr Bhardwaj a mis au point des vaccins à base d'agonistes des récepteurs Toll-like et de cellules dendritiques pour le cancer et les maladies infectieuses, et a été la pionnière des études sur les vaccins néoantigènes au Tisch Cancer Institute. Elle est l'auteure de plus de 200 publications et a reçu de nombreuses distinctions, notamment le prix des 50 meilleurs chercheurs décerné par Scientific American et le prix Fred W. Alt pour les nouvelles découvertes en immunologie décerné par le Cancer Research Institute.

« La stratégie d'Epitopea visant à cibler les antigènes Cryptigen™ pourrait ouvrir de nouvelles voies pour des immunothérapies efficaces et accessibles », a déclaré le Dr Bhardwaj. « Je me réjouis de collaborer avec cette équipe exceptionnelle afin d'accélérer leurs progrès vers la clinique. »

La Dre Margaret Callahan, MD, PhD, est professeure de médecine et d'immunologie, chef de la division d'hématologie/oncologie et directrice médicale du bureau des essais cliniques au Carole and Ray Neag Comprehensive Cancer Center, UConn Health. Médecin oncologue et chercheuse financée par les NIH, elle se consacre à l'avancement de la recherche en immuno-oncologie afin d'améliorer les soins prodigués aux patients. Son expertise couvre l'immuno-oncologie, la conception d'essais cliniques et la recherche translationnelle, et elle possède une solide expérience dans le transfert de thérapies novatrices du laboratoire vers les essais cliniques. Le Dr Callahan a suivi une formation en médecine interne à l'université de Californie à San Francisco et a effectué un stage en oncologie médicale au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, où elle a également mené des recherches postdoctorales en immunologie tumorale. Elle a reçu de nombreuses distinctions, notamment le Clinical Scholars Research Award du Memorial Sloan Kettering et l'Oncology Travel Trainee Award de la Conquer Cancer Foundation.

« En tant que médecin chercheur, je suis motivé par la possibilité de contribuer à transformer des avancées scientifiques prometteuses en traitements pour les patients. Je pense que l'approche d'Epitopea peut ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour les patients qui ont besoin de meilleures options », a déclaré la Dre Callahan.

Pour compléter ces nouvelles nominations, Craig L. Slingluff, Jr., MD, est professeur de chirurgie à l'université de Virginie et directeur du Centre de thérapie immunitaire humaine, qu'il a créé afin d'intégrer les découvertes en laboratoire à la recherche clinique. Expert internationalement reconnu en immunologie du mélanome et en développement de vaccins contre le cancer, ses recherches se concentrent sur le développement et l'optimisation de vaccins contre le mélanome, souvent en combinaison avec des modulateurs immunitaires. Le Dr Slingluff bénéficie d'un financement continu du NIH/NCI et du DOD depuis 1992, détient 11 demandes IND actives auprès de la FDA et a obtenu des brevets pour des innovations en matière d'immunothérapie. Il est actif au sein du comité sur le mélanome de l'Eastern Cooperative Oncology Group et s'engage à former la prochaine génération de médecins chercheurs.

« J'ai consacré ma carrière au développement et à l'amélioration des vaccins contre le cancer pour les patients, et l'approche passionnante d'Epitopea offre une nouvelle orientation importante dans ce domaine », a déclaré le Dr Slingluff.

Jon Moore, PhD, directeur scientifique d'Epitopea, a commenté : « Nous sommes honorés d'accueillir Nahum, Nina, Maggie et Craig au sein de notre comité consultatif scientifique, aux côtés du cofondateur Pierre Thibault et du président du comité consultatif scientifique Michael Kalos. Chacun des nouveaux membres apporte une expertise exceptionnelle et une expérience éprouvée en matière d'innovation dans le domaine de l'immunologie et de l'immunothérapie du cancer ou des sciences et technologies sous-jacentes liées aux immunothérapies à base d'ARN. Leurs connaissances combinées seront déterminantes pour guider Epitopea dans la transformation de nos découvertes Cryptigen™ en immunothérapies accessibles et prêtes à l'emploi pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter. »

L'élargissement du comité consultatif scientifique d'Epitopea reflète l'engagement de la société à élargir sa base scientifique de classe mondiale au-delà de celle fournie par nos fondateurs scientifiques Claude Perrault et Pierre Thibault afin de soutenir le développement clinique de son portefeuille d'immunothérapies anticancéreuses à base d'ARN.

À propos d'Epitopea

Epitopea est une société transatlantique spécialisée dans l'immunothérapie contre le cancer qui développe des immunothérapies accessibles et prêtes à l'emploi à base d'ARN pour le traitement des cancers difficiles à soigner. Elle cible une nouvelle classe d'antigènes spécifiques aux tumeurs encore inexploités, connus sous le nom de Cryptigen™ TSA, qui sont largement partagés entre plusieurs patients atteints du même type de tumeur.

La société a créé une vaste bibliothèque de nouveaux Cryptigen™ TSA, découverts grâce à sa plateforme propriétaire CryptoMap™ qui exploite l'immunopeptidomique, la génomique et un pipeline bioinformatique, permettant l'identification d'antigènes spécifiques aux tumeurs (aeTSA) exprimés de manière anormale et cachés dans l'ADN « indésirable » du cancer. Ces Cryptigen™ TSAs cachés ont été découverts pour la première fois grâce aux recherches menées par les Drs Claude Perreault et Pierre Thibault à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal.

Epitopea bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, notamment Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, Le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures. La société a conclu un accord de licence et de collaboration en matière de recherche avec MSD (nom commercial de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., États-Unis).

Epitopea a été fondée en 2021 et se compose de sociétés sœurs basées à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Montréal, au Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

Pour plus d'informations

Epitopea

Dr Alan C. Rigby – PDG

Alan.Rigby@epitopea.com

Scius Communications (pour Epitopea)

Katja Stout

+44 7789 435990

katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch

+44 7747 875479

daniel@sciuscommunications.com