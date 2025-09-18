Kitron ASA – Ny aksjekapital registrert

(2025-09-18) Det vises til børsmelding fra Kitron ASA 15. september 2025 vedrørende utstedelse av 485 698 nye aksjer under Selskapets aksjeinsentivprogram.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med aksjeinsentivprogrammet har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret.

Registrert aksjekapital i Kitron ASA etter registreringen er NOK 19 940 285,90 fordelt på 199 402 859 aksjer hver pålydende NOK 0.10. Hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.