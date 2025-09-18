Sparinvest SICAV suspenderer handel med afdeling

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af den berørte afdeling i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med den berørte afdeling ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdeling:



SSILDBDKKR Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R LU0138507396





Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk eller npa.pm@nykredit.dk.



Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Sparinvest