Fraunhofer Institut bestätigt Durchbruch: Schweizer Unternehmen Glice entwickelt synthetisches Eis mit Gleitfähigkeit von Echt-Eis

LUZERN, Schweiz, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts, einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen Europas, haben erstmals bestätigt, dass synthetisches Eis die Gleiteigenschaften von gefrorenem Wasser erreichen kann. Das Schweizer Unternehmen Glice AG hat eine neue Oberflächentechnologie entwickelt, die das einzigartige Gefühl des Eislaufens auf echtem Eis reproduziert – ohne Wasser und ohne Energieverbrauch.

„Der erste Moment ist beim Eislaufen entscheidend. Ein zu hoher Anfangswiderstand erschwert den sicheren Start ins Gleiten“, erklärt Prof. Dr. Matthias Scherge, Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM. Für die Untersuchung wurde ein spezielles Reibungsmessgerät entwickelt, bei dem eine Kufe unter realistischen Bedingungen über Polymere gleitet. Neben den Reibungskräften wurde auch die Eindringtiefe der Kufe gemessen. „Nur wenn die Kufe mit möglichst geringem Widerstand pflügt, entsteht das leichte, schwebende Gleitgefühl“, so Scherge weiter.

Die Grundlage bildet eine Materialkombination aus einer ultrastabilen Basis aus veredeltem Polyethylen und einer hochmobilen Oberflächenschicht, deren Polymerketten der Kufe kaum Widerstand entgegensetzen. Nach jahrelangen Anpassungen an Plattenzusammensetzung, Reinigungsprozesse und spezielle Konditionierungsverfahren wurde eine Qualität erreicht, die selbst Eishockey-Profis überzeugt.

Aktuelle Laborergebnisse zeigen Reibungskoeffizienten von rund 0,035 – Werte, die bei niedrigen Geschwindigkeiten sogar leicht unter denen von gefrorenem Eis liegen. Damit wird nicht nur eine neue sportliche Dimension eröffnet, sondern auch ein bedeutender Schritt für die Nachhaltigkeit vollzogen. Glice-Bahnen benötigen weder Wasser noch Kühlmittel oder Strom und senken den ökologischen Fußabdruck erheblich.

„Dieser Durchbruch macht unsere Vision zur Realität: nachhaltiges Eislaufen weltweit – mit einem Erlebnis, das echtem Eis in nichts nachsteht“, erklärt Viktor Meier, CEO und Mitgründer von Glice.

Das vollständige Medienkit finden Sie hier .

Über Glice

Glice ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung nachhaltiger synthetischer Eisbahnen. Seit ihrer Gründung hat das Schweizer Unternehmen mit innovativen Materialien und Technologien das Schlittschuh- und Eishockeyerlebnis ohne Wasser und Energieverbrauch neu definiert. Heute ist Glice in über 100 Ländern vertreten und steht für höchste Qualität, ökologische Verantwortung und die Vision, Sport und Freizeit ressourcenschonend zugänglich zu machen. In Deutschland ist Glice durch seine Büros in Berlin und München vertreten. Lernen Sie mehr auf www.glicerink.com/de

Zum weiteren Hintergrund: Das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) hat unabhängig davon eine Pressemitteilung herausgegeben, in der diese Ergebnisse bestätigt werden. Die Stellungnahme ist hier verfügbar.

