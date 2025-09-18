Un institut de recherche européen de premier plan confirme une avancée majeure : la société suisse Glice développe une glace synthétique offrant les mêmes propriétés de glisse que la glace naturelle.

LUCERNE, Suisse, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la première fois, les scientifiques de l'Institut Fraunhofer, l'un des organismes de recherche les plus respectés d'Europe, ont confirmé que la glace synthétique pouvait offrir les mêmes propriétés de glisse que l'eau gelée. La société suisse Glice AG a développé une nouvelle technologie de surface qui reproduit la sensation unique du patinage sur de la vraie glace, sans eau ni énergie.

« Le premier contact est déterminant lorsqu’on patine. Une résistance initiale trop élevée empêche un départ fluide et sûr », explique le professeur Dr. Matthias Scherge, responsable du projet à l’Institut Fraunhofer pour la mécanique des matériaux IWM. Afin de tester le nouveau matériau de Glice, les chercheurs ont conçu un dispositif spécial de mesure des frottements permettant à une lame de patin de glisser sur des échantillons de polymères dans des conditions réalistes. Outre les forces de friction, la profondeur de pénétration de la lame a également été mesurée. « Ce n’est que lorsque la lame avance avec une résistance minimale que l’on retrouve la sensation légère et flottante du patinage », ajoute Scherge.

L’innovation repose sur une combinaison de matériaux : une base ultra-stable en polyéthylène raffiné et une couche de surface hautement mobile dont les chaînes polymères offrent très peu de résistance. Après plusieurs années d’ajustements de la composition des plaques, de perfectionnement des processus de nettoyage et d’introduction de procédures de conditionnement spéciales, un niveau de qualité a été atteint qui convainc même les professionnels du hockey sur glace.

Les résultats les plus récents montrent des coefficients de friction avoisinant 0,035 – des valeurs légèrement inférieures à celles de la glace naturelle à faible vitesse de glisse. Cette avancée n’ouvre pas seulement une nouvelle dimension sportive, elle marque aussi un progrès considérable en matière de durabilité : les patinoires Glice ne nécessitent ni eau, ni réfrigérant, ni électricité.

« Cette percée rend notre vision réelle : un patinage durable partout dans le monde – avec une expérience qui n’a rien à envier à la glace naturelle », déclare Viktor Meier, PDG et cofondateur de Glice.

À propos de Glice

Depuis sa création en 2012, l'entreprise suisse a redéfini l'expérience du patinage et du hockey sur glace sans consommation d'eau ni d'énergie grâce à des matériaux et des technologies innovants. Aujourd'hui, Glice est présent dans plus de 100 pays et est synonyme de qualité supérieure, de responsabilité écologique et de la vision de rendre le sport et les loisirs accessibles tout en préservant les ressources.

