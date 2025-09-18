Nordurthing 6th month annual report

Norðurþing
Reikningsskil
Hálfsársuppgjör Norðurþings og stofnana fyrir árið 2025
Fyrir liggur 6 mánaða uppgjör Norðurþings vegna ársins 2025 og var það kynnt byggðarráði þann 18. september 2025.
Árshlutareikningurinn fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2025 er óendurskoðaður og ókannaður.
Árshlutareikningurinn sýnir að fjárhagsstaða Norðurþings byggir á traustum grunni en óhagstætt verðbólguumhverfi og töluverð mjög mikil hækkun lífeyrisskuldbindinga litar niðurstöðuna.
Halli af rekstri A hluta á tímabilinu nam 231,5 milljónum króna á móti 94,3 milljón króna halla á sama tíma í fyrra, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 78,1 milljóna króna rekstrarafgangi.
Breyting á lífeyrisskuldbindingu A hluta er 307 milljónir króna á móti 122 milljónum króna á síðasta ári og hefur það mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu tímabilsins.
Halli af rekstri samstæðunnar nam 271,9 milljónum króna á móti 131,5 milljón króna halla á sama tíma í fyrra, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 110,4 milljóna króna hagnaði.
Veltufé frá rekstri A hluta nemur 206,6 milljónum króna og veltufé frá rekstri samstæðunnar í heild nemur 280,1 milljónum króna eða um 8,8% af tekjum.
Handbært fé A hluta er 962 milljónir króna og handbært fé samstæðunnar í heild nemur 1.448 milljónum króna í lok tímabils.
Heildareignir samstæðunnar nema í lok tímabilsins 12.115 milljónum króna og eigið fé samstæðunnar nemur 3.937 milljónum króna.
Húsavík, 18.09.2025: Nánari upplýsingar veitir Bergþór Bjarnason, fjármálastjóri og staðgengill sveitarstjóra Norðurþings í síma 464-6100.
