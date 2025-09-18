Ålandsbanken Abp offentliggör en samtyckesförfrågan för sina Tier 2-obligationer på 150 000 000 SEK som förfaller i december 2041 och Tier 2-obligationer på 200 000 000 SEK som förfaller i mars 2043 och initierar skriftliga processer

Ålandsbanken Abp

Börsmeddelande

18 september 2025 KL 12:30 EEST



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, JAPAN ELLER SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKET SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER ELLER TILL PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I DESSA OMRÅDEN. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄR.

Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”) offentliggör en samtyckesförfrågan för sina utestående rörliga räntebärande Tier 2-obligationer på upp till 200 000 000 SEK med förfallodag den 2 mars 2043 (ISIN: SE0013360930) (”2043-Obligationerna”) som emitterats inom ramen för Ålandsbankens program för medelfristiga obligationer, säkerställda obligationer, Tier 2-obligationer och AT1-obligationer på 2 000 000 000 euro samt 150 000 000 SEK i gröna rörliga räntebärande Tier 2-obligationer med förfallodag den 16 december 2041 (ISIN: SE0016274294) (”2041-Obligationerna”), och tillsammans med 2043-Obligationerna (”Obligationerna”) som emitterats inom ramen för Ålandsbankens program för medelfristiga obligationer, säkerställda obligationer, Tier 2-obligationer och AT1-obligationer på 3 000 000 000 euro för att ändra villkoren för Obligationerna (”Förslaget”) i samband med Ålandsbankens planerade avskaffande av nedskrivningsmekanismerna, bland annat för att anpassa sig till förändringar i reglering.

Ålandsbanken påbörjar en samtyckesförfrågan och initierar skriftliga processer (”Skriftliga Processer”) för att Obligationsinnehavarna ska kunna rösta för eller emot Förslaget om att ändra villkoren för Obligationerna genom att helt avskaffa nedskrivningsmekanismerna. Nordea Bank Abp (”Förfrågnings- och Beräkningsagenten” eller ”Nordea”) agerar som förfrågnings- och beräkningsagent i samband med dessa Skriftliga Processer. Nordic Trustee & Agency AB (publ) fungerar som granskare av resultatet av de Skriftliga Processerna.

Som ersättning till de Obligationsinnehavare som röstar före den 26 september 2025 (den ”Tidiga Tidsfristen”) i dessa Skriftliga Processer erbjuder Ålandsbanken ett arvode på 0,10 procent (”Samtyckesarvode”) för det sammanlagda nominella värdet för de Obligationer som varje Obligationsinnehavare röstat för. Samtyckesarvodet ska betalas till de Obligationsinnehavare av vilka Förfrågnings- och Beräkningsagenten har mottagit en giltig röstningsblankett som indikerar en röst för eller emot förslaget före den Tidiga Tidsfristen.

Utbetalningen av Samtyckesarvodet kräver att Förslaget godkänns av den erforderliga majoriteten av Obligationsinnehavarna som deltar i dessa Skriftliga Processer avseende både 2043-Obligationerna och 2041-Obligationerna.

Obligationsinnehavare ska lämna in, i den utsträckning som är tillämplig, röstningsblanketten enligt bilaga 1 i anhållandena för Skriftliga Processer (”Meddelandena för Skriftliga Processer”) bifogade härtill, samt en fullmakt i enlighet med bilaga 2 i Meddelandena för Skriftliga Processer bifogade härtill, eller annan tillräcklig bevisning, såvida Obligationerna hålls i förvar av någon annan aktör än Euroclear Sweden AB, som skannade kopior via e-post till: nordealiabilitymanagement@nordea.com.

För att vara kvalificerad att delta i dessa Skriftliga Processer och erhålla ett Samtyckesarvode måste personen ifråga vara registrerad som Innehavare den 25 september 2025 (”Registreringsdatum”). Detta betyder att Innehavaren måste vara en registrerad värdepapperskontoinnehavare hos Euroclear Sweden AB antingen som direkt kontoinnehavare eller som befullmäktigat ombud för en eller flera Obligationer. Den Tidiga Tidsfristen är den 26 september 2025, var innan värdepapperskontoinnehavare måste rösta om de Skriftliga Processer för att beviljas Samtyckesarvode. Förfrågnings- och Beräkningsagenten måste motta den ifyllda röstningsblanketten senast kl. 12:00 (CEST) den 2 oktober 2025 (den ”Slutliga Röstningstidsfristen”) per e-post (kontaktuppgifterna finns nedan). Röster som tas emot senare kan lämnas obeaktade. Resultaten från dessa Skriftliga Processer kommer att offentliggöras den 2 oktober 2025.

Detaljerade allmänna villkor för samtyckesförfrågan finns i de Anhållanden för Skriftliga Processer som ska tillgängliggöras för Innehavare och som kan erhållas från Nordea Bank Abp som agerar Förfrågnings- och Beräkningsagent.

Förfrågnings- och Beräkningsagent, Nordea Bank Abp, e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com

För kännedom: Nordea Liability Management, tel. +45 6161 2996

ÅLANDSBANKEN ABP



Ulf Bäckström

Head of Treasury

e-post: ulf.backstrom@alandsbanken.fi

tel. +358 20 429 3684

Viktigt meddelande

Vad gäller samtyckesförfrågandeförfarandet måste detta offentliggörande läsas tillsammans med Meddelandena för Skriftliga Processer. Om någon Obligationsinnehavare har någon tvekan angående innehållet i detta börsmeddelande, informationen i Meddelandena för Skriftliga Processer eller vilka åtgärder han eller hon bör vidta, bör sådan Obligationsinnehavare söka sin egen finansiella och legala rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, förvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller legal rådgivare.

Varken detta offentliggörande eller Meddelandena för Skriftliga Processer utgör ett erbjudande att delta i samtyckesförfrågan i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken, det är olagligt att lämna en sådan inbjudan eller att det förekommer sådant deltagande enligt tillämpliga värdepapperslagar.

I ett flertal jurisdiktioner, särskilt i USA, Australien, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Japan och Singapore, kan distribution av detta offentliggörande eller Meddelandena för Skriftliga Processer vara föremål för begränsningar som åläggs enligt lag (såsom registrering av relevanta erbjudandehandlingar, inträde, kvalifikation och andra regleringar). Personer, i vars besittning detta offentliggörande eller Meddelandena för Skriftliga Processer kommer, behöver skaffa sig information om, och iaktta, eventuella sådana begränsningar. I synnerhet har inga av värdepapperen som avses i detta offentliggörande, inklusive Obligationerna, och inte heller samtyckesförfrågan registrerats och kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon delstat i USA och inga värdepapper får erbjudas eller säljas (och samtyckesförfrågan framställs inte) i USA utom i enlighet med ett undantag från registrering enligt United States Securities Act.

Samtyckesförfrågan lämnas endast utanför USA. Varken detta offentliggörande eller Meddelandena för Skriftliga Processer utgör ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att lämna köpbud avseende några värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande, sådan uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig. Detta offentliggörande eller Meddelandena för Skriftliga Processer får inte offentliggöras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta material skulle utgöra en överträdelse av någon tillämplig lag eller regel eller skulle förutsätta någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion. Underlåtenhet att följa den föregående begränsningen kan resultera i en överträdelse av Securities Act eller andra tillämpliga värdepapperslagar.

Informationen häri kan innehålla framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden förutom uttalanden om historiska fakta som inkluderats häri är framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden utgör Ålandsbankens nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som "förväntar sig", "siktar mot", "avser", "kan komma att", "planerar", "skulle", "skulle kunna" och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Ålandsbankens kontroll som skulle kunna förorsaka att Ålandsbankens verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Ålandsbankens nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken den kommer verka i framtiden.

