Snom lance le téléphone d'urgence E303

Visible, fiable, prêt à l'emploi : le Snom E303 établit de nouvelles normes en matière de sécurité dans les bâtiments et les espaces publics.

Avec le E303, Snom Technology présente un téléphone d'urgence innovant, spécialement conçu pour les environnements où la visibilité et la facilité d'utilisation des outils de sécurité sont cruciales. Disponible dès maintenant en version IP ou analogique (E303A), ce nouveau terminal rouge vif attire immédiatement l'attention et peut ainsi faire la différence en cas d'urgence.

Un design accrocheur pour une sécurité maximale

Le E303 envoie un signal visuel clair : bien reconnaissable de loin et facilement identifiable, même dans des conditions de faible luminosité ou par des personnes qui ne connaissent pas les environs, il remplit la fonction essentielle de téléphone d'urgence pour contacter immédiatement les secours en cas de besoin. Dans la version IP, il suffit de décrocher le combiné pour lancer l'appel vers un numéro prédéfini, par exemple la réception, les services d'urgence ou une instance avec du personnel compétent. Cela permet d'éviter toute étape intermédiaire qui fait perdre un temps précieux, comme la recherche du numéro d'urgence ou même sa saisie sur un smartphone. Dans la version analogique, on obtient le même résultat pratique via le système téléphonique ou en attribuant le numéro d'urgence aux touches de sélection rapide.

Possibilités d'utilisation flexibles

Qu'il s'agisse du couloir d'un hôtel, où les clients nécessitent une assistance immédiate pour tout accident, urgence médicale ou problème de sécurité, d'un établissement scolaire, où il est nécessaire de garantir à tout moment une liaison directe avec le secrétariat ou le service de sécurité, ou encore de bureaux et de cantines, où les employés doivent pouvoir contacter directement le service de gestion des urgences : le E303 s'intègre parfaitement dans l'infrastructure des environnements les plus divers. De même, ce dispositif peut être utilisé comme point de contact pour les appels d'urgence dans les structures de production ou les établissements publics. Partout où des personnes se rassemblent, l'E303 offre un niveau de sécurité supplémentaire.

Un équipement technique convaincant

Outre ses couleurs vives, l'E303 se distingue par sa conception robuste et son boîtier antibactérien hygiénique. Grâce à l'audio HD, la qualité vocale est claire et nette, ce qui est particulièrement important dans les situations stressantes ou les environnements bruyants. Son utilisation est intuitive et se réduit à l'essentiel : fournir une connexion rapide et fiable pour les situations d'urgence. De plus, ces téléphones sont compatibles avec toutes les plateformes téléphoniques IP courantes et les systèmes téléphoniques analogiques, et s'intègrent facilement dans les infrastructures de communication existantes.

Un outil de sécurité indispensable

Avec l'E303, Snom propose une solution qui allie fonctionnalité, visibilité et fiabilité. Il complète les concepts de sécurité existants et garantit une ligne directe vers l'assistance, toujours à portée de main.