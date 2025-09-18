Die 5. Konferenz zur Tourismusentwicklung der Provinz Hunan beginnt in Huaihua, Provinz Hunan

HUAIHUA, China, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 5. Konferenz zur Tourismusentwicklung der Provinz Hunan findet vom 16. bis 18. September in Huaihua statt. Ziel der Konferenz ist es, die jüngsten Errungenschaften der Kultur- und Tourismusbranche in Hunan vorzustellen, eine Reihe erstklassiger Projekte zu initiieren und neue Perspektiven für eine qualitativ hochwertige Entwicklung in diesen Bereichen aufzuzeigen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

In den vergangenen Jahren hat Hunan den Tourismus als strategische Schlüssel- und Leitindustrie etabliert. Die Provinz arbeitet konsequent daran, sich sowohl als kulturell starke Region als auch als internationales Reiseziel zu positionieren. Die Kultur- und Tourismusbranche ist in das moderne „4 × 4“-Industriesystem der Provinz eingebettet. Durch gezielte Maßnahmen soll der Beitrag der Kultur- und Kreativwirtschaft zum Tourismus verdoppelt werden.

Mit der 5. Konferenz zur Tourismusentwicklung führt Hunan das Modell „Konferenzen als Motor für Stadtentwicklung, industrielles Wachstum und gesellschaftlichen Nutzen“ fort. Die Veranstaltung rückt die Verknüpfung von Technologie und Kultur in den Fokus und bringt führende Unternehmen, Investmentinstitutionen sowie OTA-Plattformen zusammen, um gemeinsam neue Wege für die Weiterentwicklung von Kultur und Tourismus zu erschließen. Erstmals verbindet die Konferenz die Eröffnungszeremonie mit einem Investitions- und Finanzierungsforum. Damit wird die marktorientierte Transformation des Konferenzmodells vorangetrieben und die Verbindung zwischen Ressourcen und Kapital gestärkt.

Als Gastgeberstadt der Konferenz nutzt Huaihua seine Rolle als nationaler Verkehrsknotenpunkt und regionale Zentralstadt im Grenzgebiet von fünf Provinzen, um den Einfluss der Tourismusmarke „Three Xiangs and Four Rivers · Meet in Hunan“ zu stärken und ein neues Image zu prägen: „Huaihua – ein gesegnetes Land, in dem Sie zu Hause sind.“ Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 verzeichnete Huaihua 31,73 Millionen Besucher und erzielte im Tourismussektor einen Gesamtumsatz von 29,876 Milliarden Yuan – beide Werte mit einem Wachstum von über 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Als Austragungsort der Konferenz beschleunigt Huaihua den Aufbau des Kultur- und Tourismusmodells „Eine Achse und vier Punkte“, fördert die regionale Zusammenarbeit im Rahmen der „Hezhong-Integration“ (gemeinsame Entwicklung von Heshan und Zhongfang) und treibt die Stadterneuerung voran – mit dem Ziel, der Stadtentwicklung neue und nachhaltige Impulse zu verleihen.

Quelle: The Organizing Committee of the 5th Hunan Tourism Development Conference