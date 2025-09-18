La 5.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan arranca en Huaihua, en la provincia de Hunan

HUAIHUA, China, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 5.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan se celebrará en Huaihua del 16 al 18 de septiembre. El objetivo de la conferencia es poner de manifiesto los últimos avances alcanzados en el sector cultural y turístico de Hunan y presentar un conjunto de proyectos de gran calidad en esta materia, así como proyectar al exterior la nueva imagen de desarrollo de alto nivel que Hunan está construyendo en el ámbito de la cultura y el turismo.

En los últimos años, Hunan ha definido al turismo como un sector estratégico clave, tanto como motor industrial como para mejorar la vida de las personas. La provincia ha promovido de forma continua la construcción de un territorio con una fuerte presencia cultural, que es atractivo a escala internacional como destino turístico. El sector cultural y turístico se ha integrado en el sistema industrial moderno «4 x 4» de la provincia, respaldado por un paquete de políticas coordinadas que han ayudado a duplicar el tamaño de la industria cultural, creativa y turística.

La 5.ª Conferencia de Desarrollo Turístico de Hunan ayuda a fomentar la innovación del modelo de «celebrar conferencias para impulsar el desarrollo urbano y el crecimiento industrial, así como para beneficiar a la ciudadanía». El encuentro pone un énfasis especial en la integración de la tecnología con la cultura, por lo que ha invitado a empresas líderes en el sector, organismos de inversión y plataformas de agencias de viajes en línea con el fin de explorar conjuntamente nuevas vías de crecimiento para la industria turística y cultural. Por primera vez en su historia, la ceremonia de apertura de la conferencia se combinará con el segmento de inversión y financiación para fomentar la transformación del modelo de conferencias en un formato más orientado al mercado y reforzar la conexión entre recursos y capital.

Huaihua, la ciudad anfitriona de esta edición, aprovecha sus ventajas como centro neurálgico de transporte a nivel nacional y centro urbano clave en la confluencia de cinco provincias, lo que le ha permitido reforzar el posicionamiento de la marca turística «Tres Xiangs y cuatro ríos: encuentro en Hunan» y consolidar una nueva imagen de la ciudad bajo el lema: «Huaihua: tierra bendecida que te acoge». Solo en la primera mitad de 2025, Huaihua recibió 31,73 millones de visitantes y generó ingresos derivados del turismo por valor de 29,876 miles de millones de yuanes, con un crecimiento interanual superior al 10 % en ambos indicadores. Al aprovechar la oportunidad de acoger este evento, Huaihua está impulsando la creación del modelo turístico «Un eje y cuatro polos», al tiempo que fomenta la integración regional entre el distrito de Heshan y el condado de Zhongfang, conocida como la «Integración Hezhong», y el proceso de renovación urbana, lo que da un nuevo impulso al desarrollo de la ciudad.

