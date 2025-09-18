Début de la cinquième Conférence sur le développement du tourisme du Hunan à Huaihua, province du Hunan

HUAIHUA, Chine, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cinquième Conférence sur le développement du tourisme du Hunan se tient dans la ville de Huaihua du 16 au 18 septembre. Cette conférence vise à promouvoir les nouvelles évolutions de l’industrie culturelle et touristique du Hunan, à lancer une série de projets culturels et touristiques de qualité et à présenter les nouvelles perspectives du développement de haute qualité du Hunan dans les secteurs culturel et touristique.

Ces dernières années, le Hunan a fait de l’industrie touristique un pilier stratégique et un secteur vital pour l’économie locale. Il n’a cessé de promouvoir le développement de cette province riche sur le plan culturel et en tant que destination touristique mondiale. Le système industriel moderne « 4×4 » de la province a intégré l’industrie culturelle et touristique, et un ensemble de mesures a été mis en place conjointement afin de promouvoir le doublement de l’industrie du tourisme culturel et créatif.

La cinquième Conférence sur le développement touristique du Hunan poursuit son innovation du modèle consistant à « organiser des conférences pour stimuler le développement urbain et favoriser la croissance industrielle au profit de la population ». Celle-ci souligne l’intégration de la technologie et de la culture, et invite les grandes entreprises, les sociétés d’investissement et les agences de voyages en ligne (OTA) à explorer ensemble de nouvelles voies en faveur de l’industrie culturelle et touristique. Pour la première fois, la conférence associe la cérémonie d’ouverture au volet investissement et financement, favorisant ainsi la transformation du modèle d’organisation de la conférence vers une orientation marché et renforçant le lien entre les ressources et les capitaux.

Ville hôte de cette conférence, Huaihua, forte de ses atouts en tant que plaque tournante nationale du transport et ville-préfecture provinciale au carrefour de cinq provinces, n’a cessé de renforcer l’influence de le slogan touristique « Three Xiangs and Four Rivers · Meet in Hunan » (Trois Xiangs et quatre fleuves · Rendez-vous dans le Hunan) et de façonner la nouvelle image de « Huaihua, a blessed land where you belong » (Huaihua, une terre bénie où chacun trouve sa place). Au cours du premier semestre 2025, Huaihua a accueilli 31,73 millions de touristes et réalisé un chiffre d’affaires total de 29,876 milliards de yuans, avec des taux de croissance annuels supérieurs à 10 % pour ces deux indicateurs. À la faveur de cette conférence, Huaihua accélère la mise en place du modèle culturel et touristique « One Axis and Four Points » (un axe et quatre points), encourage l’intégration régionale « Hezhong » (développement intégré du district de Heshan et du comté de Zhongfang) et le processus de rénovation urbaine, insufflant ainsi une dynamique durable au développement de la ville.

