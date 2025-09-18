Le forage d’extension au projet Mines Gaspé d’Osisko recoupe 133,7 mètres à une teneur moyenne de 1,04 % Cu

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANKFURT : 0B51 ) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage pour le projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne dans l’Est du Québec.

Le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares, a déclaré : « Le potentiel de croissance du gîte de cuivre Mines Gaspé continue d’être démontré avec les nouveaux résultats à haute teneur annoncés aujourd’hui. Les forages 30-1106 et 30-1109 révèlent la présence d’une épaisse zone tabulaire à plus haute teneur située en profondeur, autour de l’horizon de la zone E, près de la marge est du modèle de l’ERM de 2024. Cette zone tabulaire pourrait s’étendre beaucoup plus à l’est si elle peut être corrélée avec les résultats de forage historiques. Notre forage d’extension surpasse nos attentes, tout comme les solides résultats intercalaires dans notre principal secteur de ressources. »









Les nouveaux résultats d’analyse sont présentés ci-dessous (voir tableau 1) et comprennent 26 intervalles minéralisés recoupés dans six nouveaux forages. Les intersections intercalaires sont situées à l’intérieur du modèle de l’ERM de 2024 (voir le communiqué du 14 novembre 2024) et ont pour but de convertir les ressources minérales présumées à des catégories supérieures de ressources mesurées ou indiquées, selon le cas. Les intersections d’extension sont situées à l’extérieur du modèle de l’ERM de 2024 et pourraient potentiellement mener à l’ajout de ressources qui seront classées dans la catégorie appropriée lors de la prochaine mise à jour de l’ERM. Certaines des intersections annoncées comportent des sections contigües, d’abord intercalaire puis d’extension plus en profondeur (indiquées au tableau 1 ci-dessous par la désignation « les deux »). Des cartes montrant l’emplacement des forages sont disponibles à l’adresse : www.osiskometals.com/fr/.

Faits saillants :

Forage 30-1110 1091,5 mètres titrant une moyenne de 0,20 % Cu (intercalaire et extension)

Forage 30-1109 133,7 mètres titrant une moyenne de 1,04 % Cu (extension)

30-1109 Forage 30-1106 159,1 mètres titrant une moyenne de 0,45 % Cu (extension)

Forage 30-1103 167,9 mètres titrant une moyenne de 0,24 % Cu (intercalaire)

Forage 30-1108 134,8 mètres titrant une moyenne de 0,22 % Cu (intercalaire et extension)

Forage 30-1111 304,5 mètres titrant une moyenne de 0,17 % Cu (intercalaire) 206,3 mètres titrant une moyenne de 0,33 % Cu (extension)





Tableau 1 : Résultats de forage intercalaire et d’extension

No de forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Cu (%) Ag

(g/t) Mo (%) Éq.Cu* Type** 30-1103 14,6 144,0 129,4 0,17 1,40 < 0,005 0,19 Intercalaire et 322,6 490,5 167,9 0,24 1,84 0,014 0,30 Intercalaire et 510,0 583,5 73,5 0,27 2,02 0,029 0,40 Extension et 618,0 714,0 96,0 0,12 1,09 0,024 0,20 Extension et 790,5 854,0 63,5 0,26 1,38 0,010 0,30 Extension 30-1106 595,5 634,5 39,0 0,40 3,58 < 0,005 0,44 Intercalaire et 694,0 716,0 22,0 0,29 1,60 0,008 0,32 Extension et 741,0 802,5 61,5 0,18 0,97 0,014 0,23 Extension et 844,7 1003,8 159,1 0,45 1,95 0,011 0,50 Extension (incluant) 864,2 898,0 33,8 1,04 3,60 0,011 1,10 Extension 30-1108 9,0 53,0 44,0 0,20 1,80 < 0,005 0,21 Intercalaire et 67,0 96,0 29,0 0,17 1,62 < 0,005 0,19 Intercalaire et 160,5 199,5 39,0 0,12 1,05 0,008 0,16 Intercalaire et 354,0 417,0 63,0 0,19 1,42 0,006 0,22 Intercalaire et 442,2 579,0 134,8 0,22 1,17 0,030 0,34 Les deux et 662,7 695,8 33,1 0,22 0,75 0,021 0,31 Extension et 877,5 900,3 22,8 0,62 5,14 < 0,005 0,67 Extension 30-1109 463,5 487,5 24,0 0,36 2,83 < 0,005 0,39 Intercalaire et 543,0 583,5 40,5 1,35 8,29 0,012 1,44 Intercalaire et 727,3 861,0 133,7 1,04 6,48 0,017 1,14 Extension 30-1110 8,0 1099,5 1091,5 0,20 1,52 0,017 0,28 Les deux (incluant) 8,0 743,6 735,6 0,20 1,50 0,015 0,27 Intercalaire (incluant) 743,6 1099,5 355,9 0,21 1,55 0,021 0,30 Extension et 1138,5 1177,5 39,0 0,12 0,90 0,014 0,17 Extension 30-1111 28,5 333,0 304,5 0,17 0,80 0,007 0,20 Intercalaire et 391,5 602,5 210,5 0,16 0,78 0,028 0,27 Intercalaire et 634,7 682,5 47,8 0,13 1,06 0,008 0,16 Extension et 730,0 936,3 206,3 0,33 2,39 0,016 0,41 Extension

* Veuillez consulter les notes explicatives ci-dessous portant sur les valeurs en équivalent cuivre et les protocoles d’assurance-qualité/contrôle de la qualité.

** « Les deux » indique que les forages comportent deux sections contigües, soit une section intercalaire à faible profondeur suivie d’une section d’extension plus profonde.

Discussion

Les forages 30-1103 et 30-1108, tous deux situés près de la marge ouest du modèle de l’ERM de 2024, ont recoupé plusieurs intersections de matériel minéralisé de 20 à 168 mètres d’épaisseur, réparties à la manière d’un millefeuille, de la surface jusqu’à des profondeurs verticales de 854 et 900 mètres, respectivement.

Le forage 30-1106, situé près de la marge est du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé du matériel non minéralisé jusqu’à une profondeur d’environ 600 mètres, suivi de quatre intervalles minéralisés jusqu’à une profondeur verticale de 1004 mètres. Ces derniers comprennent un intervalle à plus haute teneur de 33,8 mètres titrant des moyennes de 1,04 % Cu et 3,60 g/t Ag, situé au niveau (et immédiatement en dessous) de l’horizon de skarn de la zone E.

Le forage 30-1109, également situé près de la marge est du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé du matériel non minéralisé jusqu’à une profondeur d’environ 460 mètres, suivi de trois intervalles minéralisés jusqu’à une profondeur verticale de 860 mètres. Ces derniers comprennent également un intervalle à plus haute teneur de 133,7 mètres titrant des moyennes de 1,04 % Cu et 6,48 g/t Ag, situé dans des skarns et des porcellanites au-dessus et en dessous de l’horizon de skarn de la zone E.

Les deux forages 30-1106 et 30-1109 suggèrent la présence potentielle d’un gîte tabulaire à plus haute teneur autour de l’horizon de la zone E qui, lorsque combiné aux données de forage historiques, indique une extension potentielle vers l’est, en direction de la zone E-32, qui a été exploitée par le passé, sur une distance latérale de 800 mètres.

Le forage 30-1110, situé au sommet du mont Copper près de la partie centrale du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé 1091,5 mètres titrant des moyennes de 0,20 % Cu, 1,52 g/t Ag et 0,017 % Mo (0,28 % éq.Cu), incluant 735,6 mètres titrant des moyennes de 0,20 % Cu, 1,50 g/t Ag et 0,015 % Mo (intercalaire) et 355,9 mètres titrant des moyennes de 0,21 % Cu, 1,55 g/t Ag et 0,021 % Mo (extension), prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 1110 mètres et confirmant à nouveau la continuité de la minéralisation au cœur du gîte.

Le forage 30-1111, situé immédiatement à l’ouest du mont Copper près de la bordure sud de la fosse, a recoupé 304,5 mètres (à partir de la surface) titrant des moyennes de 0,17 % Cu et 0,80 g/t Ag, suivis de trois autres intersections incluant un intervalle d’extension en profondeur de 206,3 mètres titrant des moyennes de 0,33 % Cu, 2,39 g/t Ag et 0,016 % Mo, prolongeant la minéralisation dans ce secteur jusqu’à une profondeur verticale de 936 mètres. L’intrusion porphyrique centrale a ensuite été recoupée, livrant un intervalle de 76 mètres avec des teneurs moyennes négligeables en cuivre (0,08 % Cu) mais significatives en molybdène (0,023 % Mo).

La minéralisation à Mines Gaspé est de type cuivre porphyrique/skarn et se présente sous forme de chalcopyrite disséminée et en stockwerk avec de la pyrite ou de la pyrrhotite et un peu de bornite et de molybdénite. Au moins cinq évènements minéralisateurs (veines/stockwerks) rétrogrades ont été reconnus au mont Copper, et ces derniers recoupent la minéralisation précoce prograde encaissée dans les skarns et les porcellanites dans l’ensemble du système à Mines Gaspé. Le terme porcellanite est un terme minier historique employé pour décrire la cornéenne vert pâle à blanchâtre, lessivée avec altération potassique. La minéralisation en stockwerk quasi-verticale est prédominante au mont Copper, tandis que la minéralisation stratifiée prograde, de type remplacement, qui est en majeure partie contrôlée stratigraphiquement, prédomine dans les secteurs du mont Needle, Needle Est et ruisseau Copper. De hautes teneurs en molybdène (jusqu’à 0,5 % Mo) ont localement été obtenues dans les skarns des deux zones C et E, loin du mont Copper.

Les programmes de forage réalisés de 2022 à 2024 par Métaux Osisko avaient pour but de définir des ressources à ciel ouvert dans la minéralisation en stockwerks du mont Copper (voir le communiqué portant sur l’ERM du 6 mai 2024). L’agrandissement du modèle de ressources au sud du mont Copper, dans la partie de skarn/porcellanite prograde du système, pauvrement confirmé par forages, a subséquemment mené à une augmentation significative des ressources, principalement dans la catégorie présumée (voir le communiqué portant sur l’ERM du 14 novembre 2024).

L’objectif principal du programme de forage en cours consiste à convertir l’ERM de novembre 2024 aux catégories de ressources indiquées et mesurées, et à tenter d’augmenter l’étendue du système stratigraphiquement en profondeur, et latéralement vers le sud et le sud-ouest, en direction de Needle Est et du mont Needle, respectivement. La limite en profondeur de l’ERM de novembre 2024 correspond à la base de l’horizon de skarn L1 (zone C), et toutes les intersections minéralisées sous cet horizon représentent de potentielles extensions du gîte en profondeur, qui seront intégrées dans la prochaine mise à jour de l’ERM dont la publication est prévue pour le T1 2026.

Tous les forages sont forés à la verticale ou presque dans la stratigraphie calcaire altérée inclinée de 20 à 25 degrés vers le nord. Les horizons de skarn/marbre L1 (zone C) et L2 (zone E) ont été recoupés dans la plupart des forages, ainsi que les porcellanites interstratifiées qui encaissent la majorité de la minéralisation cuprifère disséminée.

Tableau 2 : Coordonnées des forages

No de forage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation 30-1103 0,00 -90,00 930,0 316056,0 5426038,0 634,7 30-1106 0,00 -90,00 1131,0 316500,0 5426360,0 628,7 30-1108 0,00 -90,00 960,00 315900,0 5426136,0 638,9 30-1109 0,00 -90,00 861,00 316600,0 5426205,0 608,2 30-1110 0,00 -90,00 1200,00 316077,0 5426355,0 742,7 30-1111 0,00 -90,00 1014,00 315600,0 5426408,0 590,0





Note explicative portant sur les teneurs en équivalent cuivre

Les teneurs en équivalent cuivre sont exprimées pour des raisons de simplicité et sont calculées en tenant compte : 1) des teneurs en métaux; 2) des prix à long terme estimés pour les métaux : 4,25 $ US/lb de cuivre, 20,00 $ US/lb de molybdène, et 24.00 $ US/oz d’argent; 3) des taux de récupération estimés à 92 %, 70 %, et 70 % pour le Cu, le Mo, et l’Ag, respectivement; et 4) la valeur NSR des métaux calculée à la sortie de la fonderie en tant que pourcentage du prix, estimée à 86,5 %, 90,7 %, et 75,0 % pour le Cu, le Mo, et l’Ag, respectivement.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Bernard-Olivier Martel, géo. (OGQ no 492), une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intervalles minéralisés rapportés dans les présentes sont calculés en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,12 % éq.Cu sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. Les intervalles de 20 mètres ou moins ne sont pas présentés, à moins qu’ils ne montrent des teneurs nettement plus élevées. L’épaisseur réelle est estimée à 90-92 % des longueurs présentées dans l’axe de forage.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l’insertion de blancs et de standards dans le flux d’échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d’ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides suivie d’analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le Cu, le Mo et l’Ag.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. La mine de cuivre de Mines Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’extension des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur moyenne de 0,34 % éq.Cu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à une teneur moyenne de 0,38 % éq.Cu (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président

Courriel : info@osiskometals.com

Téléphone : (416) 500-4129

