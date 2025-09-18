Ålandsbanken Abp: Ledarskifte i Ålandsbankens svenska filial





Ledarskifte i Ålandsbankens svenska filial

Ålandsbankens styrelse och Magnus Johansson, vd för Ålandsbankens svenska filial och medlem i koncernledningen, har gemensamt kommit överens om att Johansson lämnar sitt uppdrag. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Tillförordnad vd för Ålandsbankens svenska filial blir Sebastian Schmidt. Schmidt har varit verksam inom Ålandsbanken sedan starten av den svenska verksamheten 2009, med fokus på Private Banking samt affärs- och konceptutveckling. Hans långa erfarenhet och goda kännedom om både kunder och organisation gör honom väl rustad att leda filialen tillsvidare.

”På Ålandsbankens styrelses vägnar vill jag tacka Magnus Johansson för hans bidrag till bankens utveckling i Sverige,” säger styrelsens ordförande Nils Lampi.

