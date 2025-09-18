Bryan Adams tient le rôle principal dans la programmation des Fêtes remplie de vedettes de Citytv

– Citytv est la destination exclusive pour regarder en direct le défilé Original Santa Claus Parade le 23 novembre. –

– En décembre, des Canadiennes et Canadiens pourront participer en direct à la première édition canadienne de The Price is Right. –

Regardez Citytv en continu et en tout temps avec Citytv+

TORONTO, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant la période des Fêtes, Citytv et Citytv+ offriront pour l’occasion une programmation remplie de vedettes qui comprendra notamment des émissions spéciales, des films des Fêtes et des surprises touchantes, et ce, à compter du 23 novembre.

Bryan Adams, auteur-compositeur-interprète canadien, tiendra le rôle principal dans une nouvelle émission originale de Citytv, intitulée Bryan Adams and Friends: A Great Big Holiday Jam. Cette émission spéciale d’une heure mettra en vedette Alessia Cara, Alan Doyle, Barenaked Ladies, Lights, The Sheepdogs et bien d’autres, qui interpréteront des chansons festives dans l’intime Warehouse Studio en rond de Bryan. La chaleur et la spontanéité d’un concert improvisé en direct et l’énergie qui y est ressentie lorsqu’on est aux premières loges seront au rendez-vous pour que le public participe à la musique, aux souvenirs et à la magie des Fêtes. Des renseignements sur la diffusion seront communiqués au cours des prochains mois.

« Le temps des Fêtes a toujours été spécial pour moi, et je suis très heureux d’être accompagné par certaines et certains des artistes les plus talentueux au Canada. L’émission A Great Big Holiday Jam sera joyeuse et inoubliable; elle sera la bande sonore parfaite pour la saison », a indiqué Bryan Adams.

Le 23 novembre, Citytv fera opérer la magie de la saison en présentant la diffusion en direct du défilé Original Santa Claus Parade à partir du centre-ville de Toronto. L’événement en direct sera animé par Dina Pugliese, Tim Bolen, Rick Campanelli et Devo Brown de l’émission Breakfast Television. Ils vous feront vivre toute l’effervescence du défilé, comprenant un incroyable éventail de chars allégoriques décorés, de groupes de musique dynamiques, de participantes et participants, et plus encore. D’autres renseignements seront communiqués au cours des semaines à venir sur le défilé Original Santa Claus Parade.

VOICI LES NOUVELLES SÉRIES ET ÉMISSIONS SPÉCIALES SUR LE THÈME DES FÊTES :

Very Merry Movies sur Citytv et Citytv+

Bake Master Battle avec Dina Pugliese, April Julian et Dwight Smith sur Food Network et Citytv+

Come Dine With Me Canada sur Food Network et Citytv+

Puis, célébrez la nouvelle année en regardant la plus grande fête présentée à la télévision, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, diffusée le 31 décembre sur Citytv et Citytv+





FAITES UNE DEMANDE DÈS MAINTENANT POUR PARTICIPER À L’ÉMISSION

THE PRICE IS RIGHT TONIGHT

À toi de jouer, Canada! En décembre, les Canadiennes et Canadiens pourront participer à l’émission The Price is Right Tonight, une toute nouvelle édition d’une heure du succès mondial et emblématique de Fremantle The Price is Right, qui sera diffusée pendant les heures de grande écoute et animée par Howie Mandel, humoriste et personnalité télé légendaire. Chaque place dans l’assistance donne aux personnes la chance de participer à l’émission! Les personnes qui souhaitent participer peuvent faire une demande dès maintenant à l’adresse www.thepriceisrighttonight.ca (en anglais). La diffusion de l’émission The Price is Right Tonight sur Citytv et Citytv+ est prévue au printemps 2026.

« Je suis très heureux d’inviter des fans de tous les horizons à venir participer à The Price is Right Tonight. C’est une occasion unique de ressentir la fébrilité et la joie suscitées par l’un des jeux télévisés les plus populaires et les plus anciens toujours en ondes dans l’histoire de la télévision. Si vous aimez avoir du plaisir, jouer et gagner des prix incroyables, c’est votre chance! » a déclaré Howie Mandel, animateur de The Price is Right Tonight.

