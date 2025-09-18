Sparinvest SICAV ophæver suspension af handel med afdeling



Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af den berørte afdeling i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdi for den pågældende afdeling. Den indre værdi er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med den berørte afdeling ophæves hermed.



Der er tale om følgende afdeling:

Fund Name ISIN Order Book Code Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 SSILDBDKKR

Vi beklager forsinkelsen.



