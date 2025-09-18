Jeunesse, J’écoute réimagine la chanson « Help! » des Beatles pour montrer ce que l’aide signifie vraiment pour les jeunes partout au Canada

TORONTO, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeunesse, J’écoute (JJE) lance le nouveau chapitre de Libère tes émotions avec un film audacieux mettant en vedette l’hymne emblématique des Beatles, « Help! ». Derrière ce film se cache une réalité urgente : depuis 2020, JJE a été en contact avec des jeunes plus de 22 millions de fois, ce qui reflète une crise de la santé mentale qui touche tous les coins du pays. La dernière campagne de JJE redéfinit la notion d'aide en illustrant les nombreuses raisons pour lesquelles les jeunes demandent de l'aide, qu'il s'agisse d'émotions complexes ou de crises urgentes. Avec plus de 50 millions de points de données en temps réel et en langage naturel, agrégées et anonymisées à partir de conversations avec des jeunes, le film et tous les volets de la campagne sont façonnés par leurs voix et leurs expériences au fil du temps. En paraphrasant les mots mêmes que les jeunes ont partagés avec JJE, on montre que du soutien est offert pour toutes les émotions et pour chaque difficulté. Parce qu’être écouté·e, ça change tout.

Chaque scène du film est une métaphore cinématographique de ce que les jeunes nous disent vivre. Un père qui se transforme en poussière d'étoiles symbolise la douleur du deuil. Un journal intime qui enlace la personne qui l’écrit transmet le poids de l’isolement et le besoin d’acceptation de soi. Ces images ne sont pas imaginées : elles sont tirées de plus de 50 millions de conversations anonymisées, en temps réel et en langage naturel, avec des jeunes, paraphrasées et transformées en puissantes expressions émotionnelles des raisons pour lesquelles les jeunes demandent de l’aide.

« L’aide, ce n’est pas une faiblesse, c’est une possibilité. Chaque jour, des jeunes nous contactent de différentes façons et pour différentes raisons. Aucun problème n’est trop grand, aucune émotion n’est trop petite », affirme Susan Morris, Présidente et directrice générale intérimaire de Jeunesse, J’écoute. « Depuis plus de 36 ans, JJE est là pour écouter et répondre, et nous continuerons d’être présent·e·s, 24/7, alors que les défis auxquels font face les jeunes évoluent. »

Le lancement a été prévu pour l’automne, car la rentrée scolaire est l’un des moments les plus stressants de l’année pour les jeunes. Les jeunes partagent régulièrement avec JJE les pressions auxquelles il·elle·s sont confronté·e·s durant cette période, qu'il s'agisse d'anxiété, d'intimidation, de la peur de l'échec ou du stress lié à la recherche de bonnes ressources. En 2024, JJE a constaté une augmentation de 18 % des interactions par texto entre juillet et octobre, les conversations sur l’anxiété et le stress ayant augmenté de plus de 20 %.

Faits rapides

75 % des utilisateur·rice·s des services de JJE confient quelque chose qu’il·elle·s n’ont jamais dit à personne auparavant

L’an dernier, 49 % des jeunes ont indiqué qu'il·elle·s auraient ignoré le problème ou espéré qu'il disparaisse s'il·elle·s n'avaient pas contacté JJE, ce qui constitue un obstacle majeur à une bonne santé mentale

Entre 2023 et 2024, JJE a reçu 28 % de conversations en plus concernant des abus sexuels de la part de jeunes ayant déclaré avoir confié à JJE des émotions qu’ il·elle·s n’avaient jamais partagées auparavant

En 2024, les jeunes Autochtones ont eu recours aux services de JJE à un taux deux fois supérieur à leur proportion dans la population canadienne, et les jeunes Noir·e·s à un taux près du double de leur représentation

Au cours des six derniers mois, près de 20 % des conversations ont porté sur l’économie ou l’emploi, démontrant ainsi l’impact négatif des crises géopolitiques et économiques sur la santé mentale des jeunes



Le film illustre le message selon lequel l’aide prend une forme différente pour chaque jeune et que tous les jeunes méritent la liberté d’être qui il·elle·s sont, d’exprimer ce qu’il·elle·s ressentent et de recevoir du soutien. Ce mouvement est un appel à l’action en faveur des 8,2 millions de jeunes de ce pays qui ont besoin d’un espace sûr et sans jugement pour exprimer et explorer toutes leurs émotions. Grâce au mouvement Libère tes émotions, JJE continue d’élargir les services cliniques, de réduire les inégalités en matière de santé mentale et de miser sur l’innovation dans les soins virtuels.

Expression créative de ce mouvement, le film illustre la façon dont les adultes peuvent contribuer en faisant un don pour que chaque jeune ait accès à un soutien vital lorsqu’il·elle en a le plus besoin. Il montre également aux jeunes qu’il est simple, gratuit et toujours possible de demander de l’aide, que ce soit par téléphone, par texto ou par clavardage en ligne, à tout moment et partout au Canada, pour toute difficulté qu’il·elle·s traversent.

Citations supplémentaires

« Les jeunes sont confrontés à des défis pour lesquels le système de santé mentale traditionnel n’est tout simplement pas conçu. Chez JJE, nous savons que le soutien réactif, inclusif et novateur n’est pas une option, mais une nécessité », explique Justin Scaini, Chef de groupe et Vice-président exécutif, Stratégie, innovation et transformation. « Notre approche est fondée sur une innovation audacieuse, ancrée dans l’expertise clinique et axée sur la sécurité, car c’est ce que les jeunes méritent. »

« Les jeunes nous contactent pour une vaste gamme de besoins : certain·e·s vivent des moments de crise aiguë, d’autres cherchent à gérer le stress, leur identité ou leurs relations », explique Alisa Simon, Cheffe de groupe et Vice-présidente exécutive, Transformation de la santé mentale numérique et services cliniques. « En ancrant cette campagne dans les expériences vécues des jeunes, nous montrons que JJE est conçu pour répondre à tous leurs besoins, qu'il s'agisse de moments de crise, d'émotions lourdes, ou de tout autre sujet, et ce, peu importe quand et comment il·elle·s choisissent de demander de l'aide. »

« Avec ce film, nous voulions reprendre un hymne que tout le monde connaît et le réinventer à travers les voix des jeunes d’aujourd’hui. Le choix de réinterpréter Help! était intentionnel : c’est un morceau intemporel qui porte désormais le poids des réalités modernes », explique Rebecca Stutley, Cheffe de groupe et Vice-présidente exécutive, Stratégie de marque, narration et communications. « Chaque mot, chaque image reflète ce que les jeunes nous confient avec leurs propres mots : l’aide prend une forme différente pour chacun·e d’entre eux·elles. »

À propos de Jeunesse, J’écoute

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la seule solution numérique de santé mentale accessible gratuitement, de manière confidentielle et multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au Canada. Que ce soit par le biais des services d’intervention professionnelle, du soutien en cas de crise ou de ressources en santé mentale en libre accès, JJE est un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de 36 ans. Peu importe l’émotion ou la préoccupation, grande ou petite, JJE permet aux jeunes de libérer leurs émotions et d’accéder au soutien dont il·elle·s ont besoin, quand il·elle·s en ont le plus besoin. JJE sait que les jeunes et les défis qu’il·elle·s rencontrent évoluent plus rapidement que jamais. C’est pourquoi l’innovation est au cœur de notre identité: un leader mondial en santé mentale jeunesse qui allie la puissance de la technologie et la bienveillance pour mieux soutenir les jeunes. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, des bénévoles, des partenaires communautaires, des entreprises et des gouvernements pour offrir aux jeunes l’espoir dont il·elle·s ont besoin pour s’épanouir dans leur vie. Découvrez-en davantage sur JeunesseJecoute.ca.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : media@kidshelpphone.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b035f5f2-d147-4dff-affa-7b200626572f