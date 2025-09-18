Gildan annonce sa participation à la conférence annuelle de CIBC à l’intention des investisseurs institutionnels, région de l’Est

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) annonce aujourd'hui que Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction, Luca Barile, premier vice-président et chef des services financiers, et Jessy Hayem, vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales, participeront à une discussion informelle et à des réunions individuelles avec des investisseurs lors de la 24e conférence annuelle de CIBC à l’intention des investisseurs institutionnels, région de l’Est à Montréal le 25 septembre 2025.

