La 37e édition du Shrine Bowl Canada : une tradition de soutien aux patients de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 37e édition du Shrine Bowl du Canada se tiendra le samedi 20 septembre à 13 h au Stade Concordia, 7200 rue Sherbrooke Ouest à Montréal. Chaque année, ce match sensibilise le public aux soins pédiatriques spécialisés que des milliers de patients reçoivent depuis maintenant 100 ans. En effet, 2025 est l’année centenaire des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada. Deux patients ambassadeurs, MAYA, 11 ans, reine du match, et Liam, 13 ans, roi du match, représenteront fièrement l'hôpital lors de cette 37e édition.

Le match opposera les Stingers de l'Université Concordia aux Rouge et Or de l’Université Laval (Québec). Glen Constantin, entraîneur-chef des Rouge et Or, et Brad Collinson, entraîneur-chef des Stingers de Concordia, se disent fins prêts pour ce superbe match inter-universitaire. Les Shriners de Karnak, présideront les cérémonies d'ouverture et de clôture du match.

La Reine MAYA

Maya est une passionnée de soccer. À l’école primaire internationale Michelangelo, elle ne manquait jamais une occasion de participer à un match et son expérience dans la ligue locale RDP a renforcé son amour pour ce sport.

Mais en octobre 2022, lors d’une partie entre camarades, elle s’est tordu la cheville gauche. Croyant que ce n’était rien, elle a continué à marcher comme si de rien n’était. Quelques jours plus tard cependant, elle confiait à sa mère la présence d’une forte douleur. Une radiographie a révélé une entorse. Le médecin a conseillé le port d’une attelle souple et l’apposition régulière de glace.

Mais rien n’a changé. Au printemps, il était évident que quelque chose clochait. Grâce au Dr Monzur Murshed, un ami de la famille, Maya a pu voir le Dr Justin Drager, qui a découvert une OCD ou ostéochondrite disséquante : un fragment d’os et de cartilage s’était détaché de l’articulation à cause d’un manque de circulation sanguine. Une opération était envisageable mais le Dr Drager a préféré l’éviter.

Pendant plus de deux ans, Maya a suivi des séances hebdomadaires de physiothérapie, tout en poursuivant les suivis médicaux. Grâce à sa persévérance et au soutien des spécialistes, elle a réussi à guérir sans intervention chirurgicale.

Aujourd’hui, Maya se prépare à reprendre son poste d’attaquante au sein de son équipe de soccer. Son parcours n’a pas été facile, mais sa détermination n’a jamais fléchi. Le terrain l’attend… et Maya est prête.

Le Roi Liam

Liam, 13 ans, est atteint d’une forme extrêmement rare de dysplasie cléidocrânienne (DCC), une maladie génétique qui affecte le développement des os et des dents. Dès sa naissance, Liam a relevé des défis médicaux majeurs, passant ses 134 premiers jours en unité de soins intensifs néonatals avant de subir sa première intervention chirurgicale qui, aujourd’hui, s’élèvent au nombre de 14.

À l’âge de deux ans, il ne marchait toujours pas. Les médecins ont recommandé l’usage d’un fauteuil roulant. Pourtant, une semaine avant son arrivée, Liam a surpris tout le monde en faisant ses premiers pas. Malgré des os fragiles et de nombreuses fractures nécessitant des opérations supplémentaires et une utilisation régulière du fauteuil roulant, Liam n’a jamais cessé de progresser. Aujourd’hui, il est capable de marcher sur de courtes distances et utilise son fauteuil seulement lorsque nécessaire — une véritable démonstration de sa détermination et de sa force intérieure.

Au-delà de son courage face aux défis médicaux, ce qui distingue Liam, c’est sa joie communicative. Bien qu’il soit non verbal, son sourire, son rire et sa personnalité expressive illuminent chaque pièce où il entre. Sa capacité à créer des liens avec les autres rappelle que la joie, le courage et la persévérance peuvent s’exprimer de manière inattendue et profondément touchante.

Depuis 12 ans, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada accompagne Liam dans son parcours, avec des traitements osseux spécialisés, une chirurgie de la colonne vertébrale ainsi qu’un soutien constant et des opportunités qui lui ont permis de s’épanouir pleinement.

Liam incarne l’espoir, la résilience et la puissance de l’esprit humain. Son histoire est un hommage à tous ceux qui, malgré les obstacles, choisissent de vivre avec courage et lumière.

Le public est invité à assister au Shrine Bowl. Les portes du stade ouvriront à 11 h ce samedi 20 septembre. Pour acheter des billets, rendez-vous sur Stingers.ca | Buy Tickets.

Les spectateurs peuvent également soutenir l’Hôpital Shriners pour enfants Canada en participant au tirage moitié-moitié du Shrine Bowl. Un heureux gagnant repartira avec la moitié de la cagnotte, et l’autre moitié servira directement aux soins pédiatriques, à la recherche et aux traitements qui changent la vie des enfants. Les participants courent également la chance de gagner une paire de billet pour un match de hockey. Tentez votre chance sur Moitié-moitié du Shrine Bowl 2025.

Tim Fisher, Directeur de la communication, Hôpital Shriners pour enfants Canada

moncommunications@shrinenet.org

Chloe Ricciardi, Relations publiques, Université Concordia

514-796-7969, chloe.ricciardi@concordia.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc889582-a1f7-4ab9-81f5-2d3e54d95193/fr