NanoXplore annonce un contrat d’approvisionnement avec Chevron Phillips Chemical

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, , est ravie d'annoncer qu'elle a conclu un important contrat d’approvisionnement avec Chevron Phillips Chemical (CPChem). Ce contrat pluriannuel vise à fournir un produit de carbone exclusif, Tribograf™, issu de l'usine de production de graphène de NanoXplore à Montréal au Canada.

Drilling Specialties, une division de CPChem, en collaboration avec NanoXplore, a développé et testé des formulations basées sur le Tribograf™ pour une utilisation comme lubrifiant dans les fluides de forage pétrolier et gazier. Ce lubrifiant, commercialisé sous la marque de commerce NanoSlide™, est actuellement sur le marché, avec des retours de clients très positifs et des commandes de production en cours.

Le Tribograf™ offre des propriétés de lubrification supérieures, comme on peut s’y attendre du graphène à rapport d’aspect élevé, et contrairement aux produits de graphène classiques, il ne provoque pas de restriction d’écoulement. Par exemple, NanoSlide™ a été utilisé dans certaines des formations géologiques les plus complexes, telles que les réservoirs de pétrole à faible perméabilité, faible porosité et sur des forages latéraux à longue portée, permettant une réduction du coefficient de frottement et un temps de forage plus court.

Cette entente souligne l'engagement de CPChem à fournir des solutions innovantes et rentables à ses clients.

À partir d'octobre, NanoXplore fournira Tribograf™ à CPChem dans le cadre de cette nouvelle entente à long terme. Cela marque une étape importante dans l'expansion de l'utilisation commerciale du Tribograf™ et renforce la vision de NanoXplore de devenir un fournisseur de premier plan.

« Cet accord reflète notre engagement commun à favoriser l'innovation et à améliorer l'efficacité des produits », a déclaré Jay Bickett, vice-président senior, polymères et spécialités, chez CPChem. « Nous sommes impatients de créer une valeur ajoutée significative pour nos clients grâce à cette collaboration.»

« Après des années de travail collaboratif, nous sommes fiers d'atteindre cette étape importante pour NanoXplore. Ce contrat reflète notre conviction que les matériaux carbonés avancés peuvent apporter une valeur significative dans diverses applications industrielles », déclare Rocco Marinaccio, Chef des opérations chez NanoXplore.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de Chevron Phillips Chemical

« Chevron Phillips Chemical » comprend Chevron Phillips Chemical Company LLC et ses filiales détenues à 100 %. Chevron Phillips Chemical est l’un des principaux producteurs mondiaux d’oléfines et de polyoléfines, ainsi qu’un fournisseur majeur d’aromatiques, d’alpha-oléfines, de styréniques, de produits chimiques de spécialité, de canalisations en polyéthylène et de résines polymères.

Avec environ 5 000 employés, Chevron Phillips Chemical et ses sociétés affiliées possèdent près de 20 milliards de dollars d’actifs, comprenant 31 sites de production et de recherche répartis dans cinq pays. Chevron Phillips Chemical est détenue à parts égales par Chevron U.S.A., Inc. et Phillips 66 Company, et son siège social est situé à The Woodlands, au Texas.

Pour plus d’informations sur Chevron Phillips Chemical, visitez www.cpchem.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : @chevronphillips.

Le terme « Chevron Phillips Chemical » ou « CPChem » peut désigner une ou plusieurs des filiales ou sociétés affiliées de Chevron Phillips Chemical, ou l’ensemble de celles-ci prises globalement. Tous ces termes sont utilisés uniquement par souci de commodité et ne constituent pas une description précise de chacune des entités distinctes, chacune gérant ses propres activités.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965