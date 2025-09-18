Madeleine Paquin est nommée au Conseil d’administration du CN

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Madeleine Paquin au Conseil d’administration du CN. Madame Paquin se joindra au Conseil le 29 octobre 2025.

« Dirigeante accomplie dans les domaines de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, Madeleine possède une expérience pratique approfondie du commerce international et du transport maritime. Ses réalisations dans le domaine des affaires, sa connaissance des clients et son expérience des infrastructures de transport complexes à forte intensité de capital, notamment les terminaux portuaires, les chemins de fer et les grands transporteurs aériens, renforcent davantage la surveillance par le Conseil de la stratégie du CN et de la création de valeur à long terme pour les actionnaires de la Compagnie. »

- Shauneen Bruder, présidente du Conseil d’administration du CN

Madeleine Paquin, 63 ans, a été présidente-directrice générale de LOGISTEC Corporation de 1996 à janvier 2024. En plus d’être un chef de file dans l’exploitation de terminaux en Amérique du Nord, qui en 2024 exerçait ses activités dans plus de 50 ports et plus de 90 terminaux, LOGISTEC offre également des services industriels spécialisés dans les secteurs maritimes et de l’environnement.

La vaste expérience de madame Paquin au sein de LOGISTEC, en tant que cadre supérieur et administratrice de grands émetteurs publics et d’organisations, apporte au Conseil des connaissances inestimables en matière de planification stratégique, de gouvernance d’entreprise et d’expertise dans les domaines de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement.

Elle siège actuellement au Conseil d’administration d’Air Canada ainsi qu’au Conseil Consultatif du Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal). Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs associations maritimes et commerciales ainsi qu’au conseil d’administration d’entreprises, dont celui de la Sun Life Canada (2001-2005), de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (2001-2013) et d’Aéroports de Montréal (2002-2011).

Madame Paquin est titulaire d’un diplôme de la Richard Ivey School of Business de l’Université de Western Ontario et de l’École des Hautes Études Commerciales de l’Université de Montréal. Elle est bilingue et en poste à Montréal. Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses dans le domaine des affaires, dont l’Ordre du Canada. Elle a été admise au International Maritime Hall of Fame pour la Maritime Association Port of New York and New Jersey en 2017 ainsi qu’au Temple de la renommée de l’entreprise canadienne en 2023.

À propos du CN

