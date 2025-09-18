Alma íbúðafélag hf.: Staðfesting og könnun eftirlitsaðila á sérstökum skilyrðum AL260148, AL260128, AL101227, AL280629, AL210926 og AL220535

KPMG er eftirlitsaðili skuldabréfaflokkanna AL260148, AL260128, AL101227, AL280629, AL210926 og AL220535. Eftirlitsaðili hefur það hlutverk að kanna og staðfesta sjálfstæða útreikninga útgefanda á fjárhagslegum og sérstökum skilyrðum skuldabréfaflokkanna.

KPMG hefur nú framkvæmt könnun á útreikningi sérstakra skilyrða skuldabréfaflokkanna.

Niðurstaða könnunar KPMG er í samræmi við útreikninga útgefanda þess efnis að skuldabréfaflokkarnir AL260148, AL260128, AL101227, AL280629, AL210926 og AL220535 standist öll fjárhagsleg og sérstök skilyrði miðað við dagsetninguna 30.6.2025.

Niðurstöðu könnunarinnar má sjá hér í viðhengi.

Nánari upplýsingar veitir:

Ingólfur Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri, í tölvupósti ingolfur@al.is.

