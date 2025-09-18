Crédit Agricole Brie Picardie : mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Amiens, le 18 septembre 2025,
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet
https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Finances ».
Ce Rapport Financier Semestriel contient :
Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2025
- La situation économique
- Analyse des comptes consolidés
- Analyse des comptes individuels
- Capital social et sa rémunération
- Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR
- Informations diverses
Facteurs de risques et informations prudentielles
- Informations prudentielles
- Facteurs de risques
- Gestion des risques
Comptes consolidés
Rapport des commissaires aux comptes
Attestation du responsable de l’information financière
