Crédit Agricole Brie Picardie : mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436


Amiens, le 18 septembre 2025,

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025


La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet
https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Finances ».


Ce Rapport Financier Semestriel contient :

Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2025

  • La situation économique
  • Analyse des comptes consolidés
  • Analyse des comptes individuels
  • Capital social et sa rémunération
  • Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR
  • Informations diverses

Facteurs de risques et informations prudentielles

  • Informations prudentielles
  • Facteurs de risques
  • Gestion des risques

Comptes consolidés

Rapport des commissaires aux comptes

Attestation du responsable de l’information financière

