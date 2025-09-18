Crédit Agricole d'Ile-de-France : Informations au Titre du Pilier 3 au 30 juin 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport Informations au Titre du Pilier 3 au 30 juin 2025 du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Paris, le 18 septembre 2025,



Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport Informations au Titre du Pilier 3 au 30 juin 2025.

Le rapport Informations au Titre du Pilier 3 peut être consulté sur le site internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations réglementées ».





Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

Pièce jointe