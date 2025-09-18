Nanterre, le 18 septembre 2025

VINCI remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica

Électrification de 870 km de voies ferrées dans les pays baltes

L’un des plus importants projets d’électrification ferroviaire en Europe

Un contrat d’1,77 milliard d’euros

Cobra IS, filiale de VINCI, a remporté en groupement avec Elecnor, le contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie dans le cadre du projet Rail Baltica. La part de Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros.





Les travaux portent sur l’électrification de 870 km de voies ferrées et se dérouleront en deux phases.

La première phase du projet, d’un montant d’environ 950 millions d’euros, doit démarrer le 1er octobre 2025 et s’achever en 2030.

Il s’agit du plus grand projet d’électrification de voies ferrées d’Europe, qui permettra au réseau balte d’être interconnecté avec le reste du réseau européen. Lors de la signature du contrat, les représentants politiques de l’Union européenne et des pays baltes ont souligné l’importance d’un réseau unifié et interopérable pour garantir la qualité et la fluidité du trafic de passagers et de marchandises.

Ce sera également la première fois que la technologie Static Frequency Converter, alimentée par dix sous-stations électriques, sera déployée à grande échelle, une innovation qui rendra le réseau ferré plus fiable, plus efficace et plus respectueux pour l’environnement.

