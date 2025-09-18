TOUAX : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2025 Résilience du modèle et profitabilité opérationnelle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 18 septembre 2025 – 17 h 45

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2025

Résilience du modèle et profitabilité opérationnelle

Volume d’affaires 1 de 83,7 m€, en progression de +3,2 m€

Hausse de l’EBITDA opérationnel 2 , à 30,5 m€ (+0,5 m€)

Résultat Net part du Groupe : 2,5 m€ (-1,3 m€ vs juin 2024, +0,6 m€ hors éléments non récurrents)



« Au 1er semestre 2025, le Groupe TOUAX confirme sa solidité et sa capacité d’adaptation dans un climat économique mondial marqué par de multiples incertitudes : tensions géopolitiques, pression réglementaire sur les chaînes logistiques et croissance ralentie en Europe.

La hausse du volume d’affaires et de la profitabilité opérationnelle reflète la force de notre modèle alliant agilité et diversification des actifs. La gestion dynamique de nos activités pour compte propre et pour compte de tiers nous positionne ainsi comme un acteur clé des transports durables au cœur de l'économie réelle. » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Les produits retraités des activités s’élèvent à 83,7 millions d’euros au 30 juin 2025, en hausse de 3,2 millions d’euros. L’EBITDA opérationnel atteint 30,5 millions d’euros, en légère progression de 0,5 million d’euros, soutenu par la bonne performance de l’activité Conteneurs.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et des charges financières, le résultat net part du Groupe s’élève à 2,5 millions d’euros contre 3,8 millions d’euros au 30 juin 2024 (-35 % sur un an). Sur une base comparable, retraité de l’impact des éléments non récurrents (1,9 million d’euros) intervenus au 1er semestre 2024, le résultat net part du Groupe augmente de +31 %.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

(en millions d'euros) Juin 2025 Juin 2024 Variation Produits retraités (*) des activités 83,7 80,4 4% Dont Wagons de Fret 28,0 29,1 -4% Dont Barges Fluviales 8,2 7,9 4% Dont Conteneurs 40,3 34,1 18% Dont Divers et éliminations 7,2 9,3 -23% EBITDA Opérationnel 30,5 30,0 2% Résultat opérationnel courant 14,4 14,2 2% Autres produits et charges opérationnels 0,0 0,4 -100% Résultat opérationnel 14,4 14,6 -1% Résultat financier -11,4 -10,8 5% Impôt sur les sociétés -0,8 -0,6 19% Résultat des activités cédées 0,0 1,5 -100% Résultat net part du Groupe 2,5 3,8 -35% Résultat net par action (€) 0,36 0,55 -35% Flux opérationnels de trésorerie (a) -22,6 5,0 - (en millions d'euros) Juin 2025 Déc. 2024 Variation Total bilan 577,0 611,4 -6% Immobilisations corporelles nettes et stocks 475,7 499,1 -5% Capitaux propres part du Groupe 71,4 81,6 -12% Endettement financier net (b) 329,3 304,7 8% Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 63,7% 59,0% 8%





(a) Les flux opérationnels intègrent 41,5 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (23,5 millions d’euros en juin 2024) (b) Incluant 264,4 millions d’euros de dettes sans recours au 30 juin 2025. L’endettement financier net prend en compte la valeur des instruments dérivés actifs et passifs (0,6 million d’euros) (c) LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE

Les produits retraités des activités s’élèvent à 83,7 millions d’euros, en hausse de 3,2 millions d’euros (+4,0 %) par rapport au 30 juin 2024. À devise et périmètre constants, la variation est de +4,8 %.

L’activité en propriété est en progression, à 75,0 millions d’euros à fin juin 2025 (+2,4 millions d’euros ; +3,3 %).

Alors que le chiffre d’affaires locatif diminue sur le semestre (-2,6 millions d’euros, soit -6,9 %), principalement sur la division Wagons de Fret, les prestations annexes et les ventes de matériels détenus en propre augmentent respectivement de 1,8 million d’euros et 3,1 millions d’euros. Cette progression est essentiellement liée à la division Conteneurs avec la hausse des pick-up charges et le dynamisme de l’activité de négoce.

L’activité de gestion s’élève à 8,5 millions d’euros, en progression de 0,6 million d’euros (+8,1 %). Elle bénéficie d’un rythme régulier d’opérations et d’une augmentation des commissions de syndication dans les activités Conteneurs et Wagons de Fret (+0,3 million d’euros au total), ainsi que d’une hausse de 0,3 million d’euros de commissions issues des ventes de conteneurs d’occasion appartenant aux investisseurs.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 28,0 millions d’euros au 30 juin 2025, en retrait de 1,2 million d’euros (-4,0 %).

L’activité en propriété décroît de 1,3 million d’euros sur le semestre (26,2 millions d’euros au 1er semestre 2025). Cette diminution s’explique par le ralentissement constaté depuis plus d’un an sur le segment de l’intermodal européen, affectant ainsi le chiffre d’affaires locatif (-0,8 million d’euros) et les prestations annexes (-1,1 million d’euros). On observe un taux d’utilisation moyen en recul de -5,6 points sur un an, à 80,8 % au 30 juin 2025.

Grâce aux syndications réalisées pendant le semestre, l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de 0,2 million d’euros, avec un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros à fin juin 2025.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales affichent une légère augmentation de 0,3 million d’euros, à 8,2 millions d’euros. La hausse de l’activité affrètement sur le bassin du Rhin (+0,7 million d’euros), la hausse des revenus locatifs en Amérique du Sud et du Nord (+0,3 million d’euros) et la vente d’actifs détenus en propre (+0,3 million d’euros) absorbent la baisse constatée à fin juin sur les activités de syndication de matériels qui avaient connu une très bonne année 2024 (-1,0 million d’euros).

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 40,3 millions d’euros à fin juin 2025, en hausse de 6,2 millions d’euros (+18,3 %) démontrant une bonne résilience des échanges qu’ils soient régionaux ou internationaux, et malgré les négociations tarifaires.

L’activité en propriété est en hausse de 4,8 millions d’euros, avec un chiffre d’affaires de 34,3 millions d’euros au 1er semestre 2025. Le chiffre d’affaires locatif diminue de 2,1 millions d’euros, en raison d’une base de comparaison défavorable avec le 1er semestre 2024 où la facturation, entièrement dépréciée depuis, d’un client en faillite avait été comptabilisée - gonflant artificiellement le chiffre d’affaires, et expliquant l’essentiel de la variation.

En revanche, les prestations annexes (pick-up charges) et des ventes de conteneurs neufs (négoce) augmentent significativement (+6,9 millions d’euros au total).

Avec l’intérêt renouvelé des investisseurs pour les actifs logistiques intermodaux, l’activité de gestion pour compte de tiers est en progression de +1,4 million d’euros à 6,0 millions d’euros (hausse des commissions de syndication et des commissions sur ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs).

Enfin, les revenus de l’activité de vente de Constructions Modulaires présentés dans la ligne « Divers » connaissent un ralentissement en 2025 avec moins de projets unitaires significatifs, pour s’élever à 7,0 millions d’euros (-2,3 millions d’euros).

PROGRESSION DE LA PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE

L’EBITDA opérationnel atteint 30,5 millions d’euros, en hausse de 0,5 million d’euros (+1,7 %).

L’EBITDA opérationnel de la division Wagons de Fret diminue de 1,9 million d’euros, à 15,0 millions d’euros (-11,5 %), impacté principalement par la baisse de l’activité locative sur le segment intermodal européen.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA opérationnel de 2,8 millions d’euros sur le semestre, en baisse de 1,1 million d’euros (-28,2 %) du fait d’une base de comparaison défavorable de l’activité de gestion par rapport au très bon 1er semestre 2024. Les dépenses opérationnelles – liées à la hausse parallèle de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin – affichent une hausse de 0,9 million d’euros.

L’EBITDA opérationnel de la division Conteneurs est en hausse de 3,9 millions d’euros (+55,3 %). Sur l’activité en propriété, l’amélioration résulte de la croissance du volume d’affaires de négoce de conteneurs neufs, qui engendre mécaniquement une hausse du coût des ventes de 4,0 millions d’euros. Les dépenses opérationnelles reculent de 2,2 millions d’euros, notamment grâce à la baisse des provisions pour clients douteux et sur stocks (-2,6 millions d’euros), après l’enregistrement en 2024 d’une provision exceptionnelle liée à la faillite d’un client.

L’EBITDA opérationnel de l’activité de vente de Constructions Modulaires diminue de 0,4 million d’euros.

Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe sont quasiment stables (+1,5 %) et s’élèvent à -16,1 millions au 30 juin 2025.

Le Résultat opérationnel courant s’établit à 14,2 millions d’euros, en hausse de 0,3 million d’euros par rapport au 1er semestre 2024.

Le Résultat Financier s’élève à -11,4 millions d’euros contre -10,8 millions d’euros au 1er semestre 2024. La baisse des taux d’intérêt compense l’effet volume sur la dette (effet net positif de 0,3 million d’euros). À l’inverse, le Groupe constate une variation de -0,5 million d’euros sur les autres charges financières (comparaison défavorable avec une reprise sur provision réalisée en 2024) et des écarts de change pour -0,3 million d’euros.

Au premier semestre 2025, le Groupe n’enregistre pas d’éléments non récurrents dans ses comptes. À fin juin 2024, un résultat sur activités cédées de 1,5 million d’euros avait été comptabilisé ainsi qu’un produit net non récurrent de 0,4 million d’euros.

Le Résultat net part du Groupe s’élève alors à 2,5 millions d’euros, en baisse de 1,3 million d’euros comparé au 1er semestre 2024.

ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 juin 2025, le total des postes Immobilisations corporelles nettes et Stocks, intégrant l’ensemble de matériels détenus par TOUAX, s’élève à 475,7 millions d’euros contre 499,1 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Cette évolution inclut un effet de conversion significatif de -26,8 millions d’euros, s’expliquant principalement par la forte baisse du dollar par rapport à l’euro sur les 6 premiers mois de l’année (de 1 EUR = 1,0389 USD à 1 EUR = 1,1720 USD, soit une variation négative de -13%).

La stratégie de l’entreprise est d’opter pour une couverture systématique et naturelle du risque de change sur son passif : les activités générant des revenus en USD sont financées en USD. Concernant ses actifs et fonds propres investis dans ses filiales en USD, le montant n’est pas couvert, pouvant ainsi créer des variations de change sur le bilan (mais sans impact sur le compte de résultat).

Le ratio de « Loan to Value », témoignant de la solidité du bilan de TOUAX, est faiblement impacté par cette variation de change. Calculé sur une base consolidée et en euros, cet indicateur s’élève à 63,7 % à fin juin 2025, contre 59,0 % au 31 décembre 2024.

Malgré le résultat net positif du semestre, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 71,4 millions d’euros, en diminution de 10,2 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024. Cette baisse s’explique principalement par les écarts de conversion négatifs de -10,4 millions d’euros liés à la baisse du dollar sur ce 1er semestre 2025.

La trésorerie consolidée affiche un niveau de 31,7 millions d’euros au 30 juin 2025.

Le 1er semestre 2025 a été marqué par des opérations de financement d’actifs et de financement corporate. L’opération la plus significative est le tirage de 50 millions d’euros sur le prêt obtenu par Touax Rail auprès de la Banque Européenne d’Investissement sur une durée de 14 ans, permettant d’allonger la maturité de sa dette et de rembourser en partie un crédit bancaire syndiqué venant à échéance fin 2025.

PERSPECTIVES

À court terme, les perspectives demeurent contrastées : la faible croissance du fret ferroviaire en Europe, les incertitudes géopolitiques et les tensions sur le commerce mondial pourraient peser ponctuellement sur certains segments, mais aussi créer des opportunités

À moyen et long terme, la tendance est porteuse. Les grands projets d’infrastructures, les impératifs de durabilité, le développement de la logistique verte et l’attrait croissant pour la flexibilité offerte par la location de nos actifs constituent autant de leviers de croissance.

Nous prévoyons de poursuivre nos investissements pour compte propre et le compte de nos investisseurs tiers, avec un effort d’innovation, en élevant sans cesse nos standards d’exécution, et avec une double exigence : offrir un service client irréprochable et générer un impact durable, créateur de valeur pour nos partenaires.

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2025





T2 2025





S1 2025





T1 2024





T2 2024





S1 2024





Variation





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 136 17 781 34 917 19 381 18 108 37 489 -2 572 Prestations annexes 4 728 4 064 8 792 3 021 3 939 6 960 1 832 Ventes de matériels détenus en propre 14 731 16 521 31 252 12 213 15 898 28 111 3 141 Total Activité en propriété 36 595 38 366 74 961 34 615 37 945 72 560 2 401 Total Activité de gestion 2 204 6 294 8 498 1 765 6 095 7 860 638 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 211 0 211 0 5 5 206 Total Autres 211 0 211 0 5 5 206 Total Produits retraités des activités 39 010 44 660 83 670 36 380 44 045 80 425 3 245

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités S1 2025 Retraitement





S1 2025 S1 2024 Retraitement





S1 2024 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 34 917 34 917 37 489 37 489 Prestations annexes 10 735 -1 943 8 792 8 166 -1 206 6 960 Ventes de matériels détenus en propre 31 252 31 252 28 111 28 111 Total activité en propriété 76 904 -1 943 74 961 73 766 -1 206 72 560 Total activité de gestion 20 616 -12 118 8 498 23 517 -15 657 7 860 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 211 211 5 5 Total Autres 211 0 211 5 0 5 Total Produits des activités 97 731 -14 061 83 670 97 288 -16 863 80 425

3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2025





T2 2025





S1 2025





T1 2024





T2 2024





S1 2024





Variation





(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 11 410 12 144 23 554 12 234 12 125 24 359 -805 Prestations annexes 863 725 1 588 1 137 1 555 2 692 -1 104 Ventes de matériels détenus en propre 651 392 1 043 136 332 468 575 Total Activité en propriété 12 924 13 261 26 185 13 507 14 012 27 519 -1 334 Total Activité de gestion 520 1 268 1 788 746 881 1 627 161 Total Wagons de Fret 13 444 14 529 27 973 14 253 14 893 29 146 -1 173 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 904 2 052 3 956 1 749 1 908 3 657 299 Prestations annexes 1 520 1 646 3 166 1 196 1 311 2 507 659 Ventes de matériels détenus en propre 297 0 297 1 0 1 296 Total Activité en propriété 3 721 3 698 7 419 2 946 3 219 6 165 1 254 Total Activité de gestion 629 105 734 32 1 674 1 706 -972 Total Barges Fluviales 4 350 3 803 8 153 2 978 4 893 7 871 282 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 822 3 585 7 407 5 394 4 071 9 465 -2 058 Prestations annexes 2 345 1 693 4 038 688 1 073 1 761 2 277 Ventes de matériels détenus en propre 9 811 13 083 22 894 8 955 9 365 18 320 4 574 Total Activité en propriété 15 978 18 361 34 339 15 037 14 509 29 546 4 793 Total Activité de gestion 1 055 4 921 5 976 987 3 540 4 527 1 449 Plus ou moins-values de cession non récurrentes -2 0 -2 0 0 0 -2 Total Autres -2 0 -2 0 0 0 -2 Total Conteneurs 17 031 23 282 40 313 16 024 18 049 34 073 6 240 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 0 0 0 4 4 8 -8 Ventes de matériels détenus en propre 3 972 3 046 7 018 3 121 6 201 9 322 -2 304 Total Activité en propriété 3 972 3 046 7 018 3 125 6 205 9 330 -2 312 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 213 0 213 0 5 5 208 Total Autres 213 0 213 0 5 5 208 Total Divers & éliminations 4 185 3 046 7 231 3 125 6 210 9 335 -2 104 Total Produits retraités des activités 39 010 44 660 83 670 36 380 44 045 80 425 3 245





1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités.

2 L’EBITDA opérationnel correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur.

