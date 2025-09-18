GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de la société au 31 août 2025

 | Source: GUERBET GUERBET

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de la société au 31 août 2025


En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.


DateNombre total d'actions composant
le capital		Nombre d'actions auto détenues privées de droits de voteNombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote théoriques1Nombre de droits de vote exerçables
31 août 2025  12 641 11592 481  19 753 232 19 660 751




1 calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote


Pièce jointe


Attachments

18092025 - Nombre d'actions et droits de vote au 31 08 2025

Recommended Reading

  • September 15, 2025 11:50 ET | Source: GUERBET
    Guerbet : Adjustment of 2025 full-year financial targets

    Adjustment of 2025 full-year financial targets                                Villepinte, 15 September 2025, 5.45 p.m.: Guerbet (FR0000032526 GBT), a global specialist in contrast agents and...

    Read More
    Guerbet : Adjustment of 2025 full-year financial targets
  • August 29, 2025 11:45 ET | Source: GUERBET
    Évolutions au sein du Comité exécutif

    Changes within the Executive Committee                                 Villepinte, August 29, 2025, 5.45 p.m.: Guerbet (FR0000032526 GBT), a global specialist in contrast agents and solutions for...

    Read More
    Évolutions au sein du Comité exécutif