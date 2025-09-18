GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de la société au 31 août 2025
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
|Date
|Nombre total d'actions composant
le capital
|Nombre d'actions auto détenues privées de droits de vote
|Nombre total de droits de vote
|Nombre de droits de vote théoriques1
|Nombre de droits de vote exerçables
|31 août 2025
|12 641 115
|92 481
|19 753 232
|19 660 751
1 calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
