Kaldalón hf.: Staðfesting á fjárhagslegum og sérstökum skilyrðum skuldabréfaflokka

 | Source: Kaldalón hf. Kaldalón hf.

Reykjavik, Iceland

KPMG ehf. er staðfestingaraðili Kaldalóns hf. vegna stöðu fjárhagslegra og sérstakra skilyrða almenns tryggingafyrirkomulags vegna útgáfu skuldabréfa félagsins. Hlutverk staðfestingaraðila er m.a. að kanna og staðfesta útreikninga útgefanda í skýrslu um stöðu á fjárhagslegum og sérstökum skilyrðum útgefanda í tengslum við árs- og árhlutauppgjör sem og í tengslum við viðbótar veðsetningu og/eða skuldsetningu undir almenna tryggingafyrirkomulaginu.

KPMG hefur nú framkvæmt könnun á útreikningum útgefanda á fjárhagslegum kvöðum skuldabréfaflokka útgefanda og almenna tryggingafyrirkomulagsins. Niðurstaða könnunar KPMG staðfestir að útgefin skuldabréf Kaldalóns hf. og almenna tryggingafyrirkomulagið standist allar fjárhagslegar kvaðir þann 30.6.2025.

Einnig hefur KPMG yfirfarið veðsetningu á viðbótareignum inn í almenna tryggingafyrirkomulagið.

Frekari niðurstöður könnunar er í meðfylgjandi viðhengi.


 

Viðhengi


Attachments

2025-09-17 Staðfesting á skilyrðum 30.6.2025

Recommended Reading