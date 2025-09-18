Planisware poursuit son développement en Amérique du Nord avec deux nouveaux data centers au Canada

Paris, France, le 18 septembre 2025 - Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce l'ouverture imminente de nouveaux centres de données au Canada. Cette opération stratégique permettra de renforcer davantage les capacités de ses services Cloud avec une sécurité et une conformité accrues pour sa base de clients nord-américains croissante.

L'implantation de deux nouveaux data centers à Montréal et Toronto vient compléter le dispositif nord-américain existant. Chaque data center est localisé au sein d'installations opérées par des fournisseurs de premier plan et témoigne de l’engagement de Planisware à soutenir les projets critiques de ses clients au Canada. Cette expansion permet à Planisware de fournir des performances optimisées et des solutions d'hébergement locales des données des entreprises qui doivent faire face à un environnement réglementaire en constante évolution.

« Notre investissement dans une infrastructure canadienne marque une étape importante dans la stratégie de croissance internationale de Planisware et sera déterminant pour la signature de nombreux nouveaux contrats dans les années à venir, » a commenté Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware. « En renforçant notre présence en Amérique du Nord, nous réaffirmons notre promesse d'offrir une sécurité cloud inégalée, une souveraineté opérationnelle et une continuité de service pour les initiatives les plus critiques de nos clients. »

Ces centres de données canadiens s'appuieront sur l'infrastructure propriétaire de Planisware qui suit des protocoles de sécurité particulièrement rigoureux et une grande transparence opérationnelle. Les clients bénéficieront ainsi de solutions robustes à la conformité certifiées aux normes mondiales les plus exigeantes, notamment ISO 27001, ISO 27018, ISO 27017, SOC 1/2 Type 2 et CSA STAR. Ces certifications garantissent des dispositifs de pointe en matière de confidentialité des données, de sécurité du cloud et de continuité opérationnelle, permettant ainsi aux environnements des clients d'être toujours protégés et conformes aux exigences régionales et sectorielles.

Les solutions cloud de Planisware sont conçues pour être évolutives, fiables et résilientes. Elles servent des milliers d'utilisateurs dans plusieurs pays et gèrent des centaines de milliers de tâches chaque année. Les centres de données canadiens permettront aux organisations de déployer et de gérer leurs portefeuilles stratégiques et de piloter leurs projets en toute confiance, en bénéficiant d'un accès et d'un contrôle directs, d'une restauration rapide en cas de sinistre et d'une surveillance proactive, le tout à l'intérieur des frontières du Canada.

Planisware reste engagée dans une démarche d'innovation continue, plaçant les besoins des clients et les exigences réglementaires au premier plan de sa stratégie de déploiement d'une plateforme mondiale.

Contact

Relations avec les investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 800 collaborateurs répartis dans 18 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

Pièce jointe