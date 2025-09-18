La Journée des Compétences pour réussir souligne l'importance de développer de solides compétences : de la salle de classe au lieu de travail

OTTAWA, Ontario, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes célèbrent la Journée des Compétences pour réussir, une initiative annuelle lancée en 2010 par ABC Alpha pour la vie Canada qui vise à sensibiliser la population aux compétences essentielles à l'apprentissage, au travail et à la vie quotidienne. À l’occasion de cette journée, Skills/Compétences Canada (SCC) est fier d’attirer l’attention sur les nombreuses ressources GRATUITES mises à la disposition des élèves et des enseignants sur son site Web.

Les Compétences pour réussir (CPR), connues précédemment sous le nom de Compétences essentielles, ont été présentées par le gouvernement du Canada en mai 2021. Elles comprennent le calcul, la communication, la collaboration, la résolution de problèmes, la rédaction, l'adaptabilité, la lecture, la créativité et l'innovation et les compétences numériques. Elles constituent le fondement de tout autre apprentissage et sont essentielles pour réussir dans un monde en rapide évolution. Pour soutenir les jeunes, les éducateurs et les personnes cherchant une carrière, SCC a mis au point un éventail d'outils et de ressources :

Une application mobile présentant plus de 40 carrières des métiers spécialisés et des technologies, ainsi qu'un questionnaire pour évaluer ses propres compétences;

La série de défis des CPR sur la plateforme Kahoot! Ces jeux-questionnaires sont destinés à aider les élèves à découvrir les neuf plus une Compétences pour réussir;

Un site Web des CPR spécial comprenant aussi le Programme d'employabilité des jeunes en matière de CPR , un ensemble de cahiers d'exercices pour combler le fossé entre l'école et le monde du travail;

Des présentations pour les salles de classe et un guide destiné aux enseignants pour les aider à intégrer les CPR dans leurs cours;

Des vidéos informatives sur les principaux sujets des CPR, diffusées sur la chaîne YouTube de SCC.



« Les Compétences pour réussir sont plus que de simples outils de travail, ce sont des compétences de la vie quotidienne », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada. « En les renforçant, nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes la possibilité de réussir à l'école, de progresser dans leur carrière et de s'adapter à un monde en pleine mutation. »

Au Canada, de nombreux travailleurs ne possèdent pas les compétences suffisantes pour satisfaire les exigences de leur emploi. Six travailleurs sur dix auront besoin d'une formation professionnelle d’ici 2027, mais seulement la moitié d'entre eux semblent actuellement avoir accès à des possibilités de formation adéquates. (Forum économique mondial, 2023)



Pour en savoir plus sur les Compétences pour réussir et télécharger des ressources gratuites, visitez le site Web de SCC. Vous pouvez également utiliser l'application mobile des CPR ici : https://apps.apple.com/ca/app/skills-canada/id970485889



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui s’emploie, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières auprès des jeunes Canadiens. Pour plus de renseignements : www.skillscompetencescanada.com

