SAVENCIA : Comptes semestriels 2025

Jeudi 18 septembre 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE : Comptes Semestriels 2025

Stabilité du Chiffre d’Affaires et baisse du Résultat Opérationnel dans un contexte d’inflation forte du prix du lait



Savencia Fromage & Dairy initie l’étude d’un projet de rapprochement avec Savencia Gourmet pour accélérer le développement du Foodservice Premium











Chiffres clés en M€





30/06/25





% CA





30/06/24





% CA





Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique Chiffre d’affaires 3 396

3 380

0,5 0,3 -3,4 3,5 - Produits Fromagers 1 908 56,2 1 920 56,8 -0,6 0,0 -1,1 0,5 - Autres Produits Laitiers 1 611 47,4 1 578 46,7 2,1 0,7 -5,9 7,4 - Non Affectés -123 -3,6 -118 -3,5 4,6 0,3 -1,7 6,1 Résultat Opérationnel Courant 103 3,0 110 3,3









Autres produits & charges opérationnels -19

-7











Résultat opérationnel 83 2,5 103 3,0









Résultat financier dont résultat sur situation monétaire -12

-15











Impôts sur les sociétés -29

-25











Résultat de la période 45 1,3 64 1,9







Résultat net part du Groupe 39 1,1 58 1,7







Endettement net (hors IFRS 16) 464

438











Au 30 juin 2025, le Chiffre d'Affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy demeure stable avec une légère augmentation de 0,5% par rapport à l'année précédente. Le groupe a réalisé une croissance organique de 3,5%, soutenue par la solide performance des Autres Produits Laitiers et par une politique d’ajustement tarifaire en ligne avec la hausse du prix du lait dans l’ensemble de ses activités. L’effet de structure de 0,3% résulte de l'intégration de la société Ugalait à compter du 2 juillet 2024. L’effet de change a été défavorable de 3,4% en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines principalement.

La croissance organique de 0,5% du chiffre d'affaires des Produits Fromagers est majoritairement due à un effet prix favorable, compensant la baisse des volumes, particulièrement en Europe, où le prix du lait continue de se renforcer. À l'international, les tendances varient selon les régions.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers a progressé de 7,4%. Cette croissance est essentiellement attribuable à un effet prix favorable, résultant de l'augmentation du cours de la matière grasse ainsi que de la performance des ingrédients de spécialités.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 103 millions d'euros, contre 110 millions d'euros en 2024. Cette contraction modérée reflète la poursuite des tendances haussières du prix du lait et la difficulté à absorber cette inflation dans les prix consommateur, ainsi qu’une dégradation de certaines devises qui pénalise la contribution des activités internationales au résultat du Groupe.

A 19 millions d'euros, les Autres Produits et Charges Opérationnels augmentent de 12 millions d'euros en lien avec la restructuration de sites industriels en Europe. Le Résultat Net Part du Groupe s’affiche à 39 millions d'euros, en baisse de 19 millions d’euros par rapport à 2024.

L'endettement du Groupe Savencia Fromage & Dairy s'établit à 464 millions d'euros, comparativement à 438 millions d'euros en 2024, marquant ainsi une hausse de 26 millions d'euros.

Engagements RSE

En 2025, le Groupe Savencia poursuit ses initiatives en matière environnementale dans la continuité des actions engagées précédemment en matière de réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) sur le Scope 1 & 2. Les équipes de l’ensemble des sites sont mobilisées sur la recherche de sobriété énergétique et ont entamé sur certains sites des projets de conversion énergétique à fort potentiel de réduction de CO 2 .

En matière de réduction du Scope 3 - amont agricole, l’engagement des fermes approvisionnant Savencia s’est intensifié, fort du partenariat signé avec la coopérative Agrial en octobre 2024 qui permet une accélération dans le cadre de la trajectoire fixée par le Groupe.

Enfin, en matière de décarbonation de la logistique (Scope 3 - logistique), le premier semestre 2025 a été également déterminant dans la standardisation des méthodologies de calcul. Les engagements pris conjointement avec certains de nos partenaires transporteurs constituent des étapes extrêmement encourageantes pour affronter les défis environnementaux communs à l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur.

Savencia Fromage & Dairy initie l’étude d’un projet de rapprochement avec Savencia Gourmet pour accélérer le développement du Foodservice Premium.

Valrhona, détenu par Savencia Gourmet, s’est imposé comme un acteur incontournable dans l’univers de la gastronomie, en s’appuyant sur une filière engagée. Devenu une marque de référence mondiale du Foodservice Premium, Valrhona incarne l’excellence du chocolat au service des chefs.

Elle & Vire Professionnel, réputé pour sa crème Excellence, détenu par Savencia Fromage & Dairy, est également un acteur majeur du Foodservice Premium plébiscité par les chefs du monde entier.

Les synergies entre Valrhona et Elle & Vire favoriseraient l’avènement d’un leader mondial du Foodservice Premium au service des professionnels de la gastronomie. Cette étude, qui intégrerait également les autres activités chocolat de Savencia Gourmet, sera conduite au cours du dernier trimestre 2025 et soumise à la validation du Conseil d’administration début 2026.

(La prochaine publication interviendra le 23 octobre 2025 à l’occasion des comptes du troisième trimestre )

