Terra Metals Inc. 与 Tonawanda Group Inc. 建立战略勘探联盟，在赞比亚铜金矿带展开勘探——蒙布瓦钻探活动即将启动，Terra Metals Inc. 同时将发布姆维尼伦加地质走廊最新进展

威尔明顿，特拉华州 及夏洛特，北卡罗来纳州和卢萨卡，赞比亚，, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在美国特拉华州注册的矿产开发公司 Terra Metals Inc. 已与在北卡罗来纳州注册的勘探和投资公司 Tonawanda Group Inc. (TGI) 达成战略技术合作关系，共同推进在赞比亚进行的大型铜金资产开发工作。 此次合作首阶段将在蒙布瓦地区启动，未来预计将扩展至地质意义重大的姆维尼伦加走廊。

通过其全资拥有的赞比亚子公司 Tonawanda Procurement Ltd. (TPL)，TGI 目前在蒙布瓦地区持有一份面积达 6,688 公顷的勘探许可证 (35384-HQ-LEL)。该区域紧邻 Luiri Gold 的邓罗宾–马塔拉矿床，而该矿床已探明蕴藏超过 100 万盎司黄金。

蒙布瓦：钻探就绪的氧化铁型铜-金 (IOCG)走廊

TPL 及其技术合作伙伴开展的勘探工作，已圈定出一系列前景极为看好的地质特征：

磁性：

分析信号高值、RTP 异常，以及与胡克花岗岩–姆韦姆贝希剪切系统相一致的垂直/水平导数





地球化学：

金品位高达 1.99 克/吨，其中超过 50% 的样品品位超过 0.5 克/吨

铜品位峰值达 311 ppm，矿坑化验结果显示铜品位为 2.8%

结构性观察结果：

角砾状页岩–砂岩接触带、石英脉矿化，以及广泛分布的铜氧化矿物 (孔雀石、蓝铜矿、硅孔雀石)



TGI 商业与业务发展经理 Katangwa Mushinge 表示：“这些并非随机异常，而是位于正确结构走廊中的典型 IOCG 特征。 我们的钻机将在未来几天投入调试，设备就位后，我们将第一时间发布详细公告。”

运作准备情况：钻探调试进行中

Tonawanda Procurement Ltd. 与 Terra Metals Inc. 正准备利用新购置的金刚石钻机，启动一项完全独立的勘探行动。该钻机额定钻探深度超过 1,200 米。

Tonawanda Procurement Ltd. 采购经理 Garth Chibangu 表示：“我们如今不仅符合规范，更具竞争力。 拥有和部署这个钻机将彻底改变现状， 让我们能够全面掌控勘探的后勤、成本及进度安排。 我们会根据数据指引的方向进行钻探。”

姆维尼伦加：Terra Metals Inc. 开发的地质前沿地带

Terra Metals 最近获准在赞比亚西北部姆维尼伦加开展大规模开发，其许可区域位于一个结构复杂的地带，特征包括褶皱的基底穹窿、流体通道以及花岗岩承载的矿化系统。

Terra Metals Inc. 董事长 Mumena Mushinge 表示：“姆维尼伦加的地质潜力非同寻常。我们目前正在完善解释图，并将很快发布完整的技术概览。 此合作伙伴关系为两家公司在两方面的发展注入动力。”

战略合作伙伴关系：跨执照的合作

根据合作协议，TGI 和 Terra Metals Inc. 将：

共享地球物理和钻井资源

交换地质和地球化学数据

协调挖沟、测井和勘探建模

联合发布更新并共同开发勘探里程碑

关于公司

Tonawanda Group Inc. (TGI) 是一家在北卡罗来纳州注册的矿产勘探公司，专注于在非洲开发高价值铜金资产。 TGI 通过其子公司 Tonawanda Procurement Ltd. (TPL) 在赞比亚运营。 。

Terra Metals Inc. 是一家总部位于特拉华州的矿产和能源公司，致力于在赞比亚推进铜、金和钴项目。

Terra Metals 是 Africa America Resources Group 的附属公司，致力于连接美国投资和非洲资源开发。

