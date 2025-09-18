LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE PEUT ÊTRE PUBLIÉ, COMMUNIQUÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.

Capgemini place avec succès une émission obligataire de 4 milliards d’euros

Paris, le 18 septembre 2025 – Capgemini (Euronext Paris: CAP) annonce avoir émis avec succès aujourd’hui un emprunt obligataire de 4,0 milliards d’euros comprenant quatre tranches :

1 milliard d’euros à 2 ans, portant un coupon variable de Euribor 3 mois plus 0,30% (« les Obligations 2027 »),

500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 2,50% (prix d’émission de 99,806%) (« les Obligations 2028 »),

1,25 milliard d’euros à 6 ans, portant un coupon de 3,125% (prix d’émission de 99,409%) (« les Obligations 2031 »),

1,25 milliard d’euros à 9 ans, portant un coupon de 3,50% (prix d’émission de 99,077%) (« les Obligations 2034 »).

Cette émission obligataire a été sursouscrite environ 3,2 fois.

Pour Nive Bhagat, Directeur Financier de Capgemini : « Le fort intérêt des investisseurs suscité par cette émission obligataire témoigne de leur confiance dans le modèle économique de Capgemini et la qualité de son profil financier. C’est également l’illustration de leur soutien à notre stratégie alors que nous créons un leader en Opérations Intelligentes afin de répondre à la demande croissante de nos clients en matière de transformation de leur processus métiers basée sur l’IA agentique. »

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour financer l’acquisition de WNS - annoncée le 7 juillet 2025 – et refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux du Groupe. Suite à cette émission obligataire, le crédit relais conclu dans le cadre de l’acquisition sera annulé.

Les obligations nouvellement émises devraient être notées BBB+ par Standard & Poor’s, en ligne avec la notation émetteur BBB+/perspective stable attribuée à Capgemini.

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 350 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

