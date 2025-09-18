Bombardier annonce la clôture de son placement de billets de premier rang additionnels 6,75 % échéant en 2033

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang échéant en 2033 d’un montant en capital global de 250 millions $ US (« billets additionnels »). Les billets additionnels constituent une nouvelle émission de billets de premier rang 6,750 % échéant en 2033 s’ajoutant aux billets existants de Bombardier d’un montant en capital global de 500 millions $ US qui ont été initialement émis le 29 mai 2025 et forment une série unique avec ceux‑ci. Les billets additionnels comportent un coupon de 6,750 % par année, viennent à échéance le 15 juin 2033 et ont été vendus à un prix de 103,500 %, majoré de l’intérêt à compter du 29 mai 2025, inclusivement, jusqu’à, mais excluant, la date d’émission des billets additionnels.

Bombardier entend utiliser le produit tiré du placement des billets additionnels, ainsi que l’encaisse disponible, i) pour financer le remboursement de sa dette en cours, y compris le rachat de tous ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 (« billets échéant en 2026 ») restants en circulation et le rachat d’un montant en capital global d’environ 84 millions $ US de ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 (« billets échéant en 2027 ») en circulation, et ii) pour payer les intérêts courus et les frais connexes. À la date des présentes, sans tenir compte de ces rachats, le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2026 s’élève à 166 289 000 $ US et le montant en capital global impayé à l’égard des billets échéant en 2027 s’élève à 183 142 000 $ US.

La date du rachat pour les billets échéant en 2026 et les billets échéant en 2027 est le 4 octobre 2025, conformément aux avis de rachat émis par Bombardier le 4 septembre 2025. Les paiements devraient être effectués le 6 octobre 2025.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont été offerts et vendus aux États-Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États-Unis. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ont été effectuées sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres n’ont été offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information