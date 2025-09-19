Bitget Porta il Futuro delle Criptovalute alla Rome Future Week con un evento esclusivo a tema Web3

VICTORIA, Seychelles, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , il principale exchange di criptovalute e azienda Web3, annuncia la sua partecipazione alla Rome Future Week , il più importante festival dell’innovazione della Capitale. L'exchange sarà protagonista con un evento esclusivo: "CryptoTour: Rome Future Week powered by Bitget", una serata dedicata al networking e all'educazione per avvicinare il pubblico italiano al mondo delle criptovalute e della finanza decentralizzata.

L’appuntamento è fissato per il 19 settembre 2025, in una location esclusiva a Roma, dove Bitget accoglierà un pubblico selezionato di oltre 100 persone. Parteciperanno investitori, appassionati, content creator, rappresentanti di community crypto locali e key opinion leader (KOL), tutti invitati a discutere insieme dei trend di mercato e dello stato di adozione del Web3.

L’evento, che si terrà sul rooftop Laurus, vuole offrire un’esperienza unica e dinamica. Per questo, l’incontro sarà arricchito da un DJ set e dalla presenza di un fotografo professionista, per creare un’atmosfera vivace e socialmente coinvolgente.

La Rome Future Week, in programma dal 15 al 21 settembre 2025, è un appuntamento ormai consolidato che da tre anni trasforma Roma in un laboratorio vivente per anticipare il futuro. L'evento diffuso ospiterà oltre 300 appuntamenti in più di 200 location, con 500 speaker e 50 partner tra istituzioni e aziende private.

“Siamo entusiasti di essere parte di un evento così prestigioso e innovativo come la Rome Future Week,” ha dichiarato Umberto Zanin, Marketing Manager Europe di Bitget. “Il nostro obiettivo è di presentare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie come la blockchain e le criptovalute, e di stimolare il dialogo e l'interazione per far crescere il settore Web3.”

L'evento si inserisce nell'impegno di Bitget di espandere la sua presenza e di offrire contenuti di alta qualità per promuovere la comprensione e l'adozione delle criptovalute a livello globale. Questo mese, tra le diverse iniziative previste, Bitget organizza anche la serie di webinar gratuiti in collaborazione con Youfinance.

Per registrarsi all'evento, visitare questa pagina .

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di Copy Trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin , al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Bitget Wallet è uno dei principali portafogli crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un'unica piattaforma.

Bitget sta promuovendo l'adozione delle criptovalute attraverso delle partnership strategiche, come nel ruolo di Partner crypto ufficiale di LALIGA, il campionato di calcio più importante al mondo, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM. In linea con la sua strategia di impatto globale, Bitget si è unita all' UNICEF per sostenere l'educazione alla blockchain di 1.1 milioni di persone entro il 2027. Nel mondo degli sport motoristici, Bitget è partner esclusivo della MotoGP™ , uno dei campionati più emozionanti al mondo.

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali sono soggetti a fluttuazioni e possono presentare una volatilità significativa. Si consiglia agli investitori di allocare soltanto i fondi che possono permettersi di perdere. Il valore di ogni investimento può risentirne ed esiste la possibilità che gli obiettivi finanziari non vengano raggiunti o che il capitale inizialmente investito non venga recuperato. Occorre sempre richiedere una consulenza finanziaria indipendente e considerare attentamente l'esperienza e la posizione finanziaria personale. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Bitget non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni di utilizzo .

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c18e18e3-e185-4fff-906a-6bd2af886a87/it