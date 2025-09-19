BAINS DE MER MONACO : Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 septembre 2025

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 septembre 2025

Monaco, le 19 septembre 2025.

Les Actionnaires de la Société des Bains de Mer se sont réunis ce vendredi 19 septembre au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort en Assemblée Générale Ordinaire.

Les actionnaires présents ou représentés ont adopté l'ensemble des résolutions proposées.

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes de l'exercice 2024/2025 et fixation du dividende

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2024/2025 s’élève à 768 millions d’euros, en hausse de 64 millions d’euros, soit 9 %. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 16 % à 399,9 millions d’euros, portées par l’ouverture du restaurant Amazónico Monte-Carlo le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023, mais également par un taux d’occupation et des prix moyens hôteliers en progression sur la saison estivale, tout comme sur le deuxième semestre de l’exercice,

un chiffre d’affaires jeux de 215,5 millions d’euros, en diminution de 3 %, conséquence d’un aléa inférieur à l’exercice précédent, alors que le volume de jeu est en légère progression malgré l’application rigoureuse des nouvelles règles en matière de compliance,

un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse de 11 % à 149,9 millions d’euros, avec la mise en location progressive des nouveaux espaces commerciaux disponibles au complexe rénové du Café de Paris, un taux de vacance très faible, ainsi que l’application contractuelle des indexations de loyers.





Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 74,5 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 73,6 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les secteurs hôtelier et locatif présentent des progressions significatives de leur résultat opérationnel, respectivement de 7,3 millions d’euros et 11,4 millions d’euros. Ces bons résultats font plus que compenser le recul du résultat opérationnel du secteur jeux de 14,7 millions d’euros.

Le résultat financier de l’exercice 2024/2025 présente un bénéfice de 35,6 millions d’euros contre un bénéfice de 30,3 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette bonne performance du résultat financier s’explique principalement par la bonne rentabilité des placements financiers du Groupe.

Le résultat net consolidé – part du Groupe s’élève ainsi à 110,1 millions d’euros contre un profit de 103,9 millions d’euros pour l’exercice 2023/2024.

L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024/2025 et la résolution d’affectation des résultats. Compte tenu des résultats, un dividende de 1,80 € (un euro et quatre-vingts centimes) par action sera mis en paiement. Le dernier jour de négociation droit attaché est fixé au 6 octobre 2025.

Renouvellement d’un Administrateur

L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé le mandat d’Administrateur de M. Fabrice Larue, qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui suivra la date du 13 juillet 2030.

Autorisation de rachat des actions de la Société

L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de rachat des actions de la Société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d’achat n’excédant pas 130 euros par action et pour un montant maximum total de 40 millions d’euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 19 septembre 2025.

Perspectives

Il est rappelé que le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice en cours (période du 1er avril au 30 juin 2025) s’est établi à 244 millions d’euros contre 218,4 millions d’euros précédemment. Tous les secteurs d’activité présentent un chiffre d’affaires en augmentation.

La saison estivale 2025 (mois de juillet et août) présente un chiffre d’affaires en hausse de 7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La progression du chiffre d’affaires concerne tous les secteurs d’activité. Dans le secteur hôtelier, la croissance concerne l’ensemble des établissements, en particulier grâce à une augmentation du prix moyen en hébergement et à une augmentation de la fréquentation des restaurants. Dans le secteur jeux, la diminution du chiffre d’affaires des jeux de table est plus que compensée par une augmentation du chiffre d’affaires des appareils automatiques.

L’activité du Groupe S.B.M. sur les cinq premiers mois du nouvel exercice 2025/2026 s’inscrit donc dans une bonne dynamique de croissance par rapport à l’exercice précédent.

Nous rappelons que l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025/2026.

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

