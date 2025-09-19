Le libre-échange et lʼIA renforcent la coopération économique entre la Chine et lʼASEAN, laquelle se révèle plus fructueuse

NANNING, Chine, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte mondial marqué par lʼincertitude et la montée du protectionnisme, la Chine et lʼAssociation des nations de lʼAsie du Sud-Est (ASEAN) poursuivent leurs efforts pour approfondir leur intégration.

Cet engagement se traduit notamment par la conclusion des négociations sur la mise à niveau de la zone de libre-échange Chine-ASEAN 3.0, annoncée en mai, une avancée prometteuse quant au resserrement des liens économiques.

Après plus de deux ans de négociations, le projet actualisé sʼétend à de nouveaux domaines tels que lʼéconomie numérique, le développement vert et la connectivité des chaînes dʼapprovisionnement.

Stimulée par cette avancée historique et par lʼessor de lʼintelligence artificielle, la 22e édition du Salon Chine-ASEAN, organisée par le Guangxi International Expo Affairs Bureau et dont lʼouverture est prévue le 17 septembre dans la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine, devrait mettre en avant une nouvelle dynamique et un potentiel de coopération novateur. Cet événement annuel a attiré cette année plus de 3 200 exposants venus de 60 pays, les entreprises internationales affluant pour pénétrer deux des marchés les plus ouverts et les plus dynamiques au monde.

Il convient de noter que ce salon dʼune durée de cinq jours comprend un pavillon dédié à lʼIA de 10 000 mètres carrés, un autre consacré aux nouvelles méthodes de production, ainsi quʼun espace dʼexposition réservé à lʼéconomie bleue. En outre, les technologies vertes et à faible émission de carbone ainsi que les véhicules à énergie nouvelle figurent également parmi les principaux axes de cette édition du salon. Ces secteurs présentent des perspectives de croissance notables en termes de coopération économique et commerciale entre la Chine et lʼASEAN.

Les infrastructures numériques et de production de pointe sont en passe de stimuler cette croissance.

Dans le secteur des infrastructures numériques, les investissements chinois ont gagné en envergure et en portée. Parmi ces investissements figurent ceux consentis dans le secteur de la 5G, catalyseur majeur de lʼIA, auquel participent plusieurs géants chinois de la technologie dans le cadre de projets numériques connexes.

La région du Guangxi, véritable porte dʼentrée du sud de la Chine sur lʼASEAN, est à lʼavant-garde de cette intégration. Sa proximité géographique avec lʼASEAN en a fait un pionnier des programmes de coopération transfrontalière.

LʼIA, appelée à transformer le paysage de lʼinvestissement, est devenue la clé de voûte de la collaboration future, alors que les pays de lʼASEAN adhèrent à la transformation numérique, soulignant leur forte volonté de renforcer leur coopération avec la Chine dans ce contexte.

La Chine et les pays de lʼASEAN bénéficient actuellement dʼune dynamique solide en matière de coopération dans le domaine de lʼIA. En avril 2025, Guangxi Beitou IT Innovation Technology Investment Group Co., Ltd. a conclu un partenariat avec MY E.G. Services Berhad, société de services numériques leader en Malaisie, afin de développer un centre dʼinnovation et de coopération consacré à lʼIA, axé sur des domaines tels que les applications blockchain et la robotique.

Par ailleurs, le Centre de collaboration et dʼinnovation en intelligence artificielle Chine-ASEAN, situé à Nanning, capitale de la province du Guangxi, a signé des contrats avec 16 entreprises des pays de lʼASEAN, ce qui contribuera à stimuler la mise à niveau du secteur.

La Chine a été le plus grand partenaire commercial de lʼASEAN pendant 16 années consécutives, tandis que lʼASEAN a été le plus grand partenaire commercial de la Chine pendant cinq années consécutives.

Alors que le marché international continue dʼêtre affecté par la volatilité, la coopération entre la Chine et lʼASEAN se distingue comme un modèle de stabilité. Grâce à lʼamélioration des encadrements commerciaux et à lʼadoption de lʼIA, la coopération économique et commerciale entre la Chine et lʼASEAN a tout pour gagner en dynamisme et générer des résultats gagnants-gagnants encore plus avantageux.

Source : Guangxi International Expo Affairs Bureau