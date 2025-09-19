Las soluciones de defensa antifraude impulsadas por inteligencia artificial (IA) de Mavenir ganan el premio FutureNet Asia a la innovación en experiencia del cliente

Mavenir se lleva los más altos honores por su suite de seguridad de voz y mensajería, reconocida por promover la confianza y la seguridad de los clientes móviles

Con ahorros de más de 500.000 USD al mes, la suite antifraude de Mavenir demuestra su valor para los proveedores de servicios de comunicación (CSPs) de primer nivel





RICHARDSON, Texas y SINGAPUR, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, proveedor de infraestructura de red nativa en la nube, ha recibido un importante galardón de la industria por su innovación en seguridad de voz y mensajería con inteligencia artificial (IA) centrada en el cliente, en los FutureNet Asia Awards 2025. Mavenir se llevó a casa el codiciado premio a la ‘Experiencia del cliente’, que reconoce la aplicación de IA más innovadora para optimizar la experiencia de los usuarios móviles en la región panasiática. Mavenir fue reconocida por los jueces del premio por su suite antifraude y de seguridad impulsada por IA, que incorpora las tecnologías SpamShield y CallShield globalmente implementadas por la empresa.

La suite antifraude y de seguridad altamente integrada de Mavenir capacita a los proveedores de servicios de comunicación (CSPs) con seguridad proactiva impulsada por IA para ayudar a defenderse contra fraudes en voz y mensajería en tiempo real. Aprovechando la solución SpamShield de Mavenir, Globe Telecom en Filipinas logró una dramática reducción del 67% en SMS de spam y estafa bloqueados, de 1.100 millones en el primer trimestre de 2023 a 362.8 millones en el primer trimestre de 2024, junto con una disminución del 74% en el spam relacionado con los bancos y una reducción del 44% en mensajes fraudulentos reportados por los clientes año tras año. SpamShield de Mavenir ofrece protección integral a través de SMS, MMS y RCS utilizando algoritmos avanzados de IA/ML y huellas dactilares de mensajes para detectar y detener automáticamente una variedad de sofisticados tipos de fraude en mensajería, incluyendo el abuso de SIM-box, enrutamiento gris, phishing y campañas de malware.

En una implementación destacada para TPG Telecom de Australia, CallShield junto con SpamShield lograron bloquear casi 19 millones de llamadas de voz fraudulentas en el primer semestre de 2024, un promedio de 103,000 llamadas de estafa bloqueadas por día, lo que marca un aumento del 280% de actividad fraudulenta bloqueada durante el mismo período en 2023, y evitando la entrega de más de 59.6 millones de SMS fraudulentos.

En un comentario sobre el premio, Jan Schaar, vicepresidente regional de Mavenir para Asia Pacífico, dijo: “Estamos encantados y orgullosos de que la innovación centrada en el cliente, el rendimiento y el impacto medible en el mundo real de nuestra suite antifraude y de seguridad hayan sido reconocidos por los jueces de FutureNet Asia. Nuestras soluciones de seguridad impulsadas por IA ofrecen una protección transparente, asegurando que cada llamada y cada mensaje fortalezcan la confianza entre operador y cliente". Y agregó: "Aprovechando las últimas tecnologías de inteligencia artificial (IA), Mavenir ofrece una suite de seguridad escalable y nativa en la nube para proteger la integridad de la red, la tranquilidad de los suscriptores y los ingresos en los servicios de SMS y voz, ofreciendo las capacidades robustas y efectivas en tiempo real que los operadores necesitan mientras los propios estafadores desarrollan sus tácticas utilizando IA".

Mientras el fraude y las llamadas molestas continúan socavando la confianza en las comunicaciones móviles, la suite de seguridad y antifraude de Mavenir está redefiniendo la experiencia del cliente, la seguridad y la confiabilidad para los usuarios móviles. Impulsada por inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático, la solución de defensa contra el fraude de mensajes SpamShield de Mavenir bloquea de manera proactiva hasta el 90% de los mensajes de spam y fraudulentos, garantizando mensajes transparentes y seguros. Con CallShield, los operadores tienen nuevas capacidades para neutralizar amenazas basadas en voz, incluyendo fraudes IRSF, estafas Wangiri, robollamadas y suplantación de identificador de llamadas, antes de que lleguen al cliente. Mediante la aplicación de tres modelos dedicados de aprendizaje automático y un análisis de comportamiento en tiempo real, CallShield alcanza una tasa de falsos positivos cercana a cero, ofreciendo protección precisa sin comprometer la experiencia del usuario.

Para los proveedores de servicios de comunicación, la suite integrada de prevención de fraude de Mavenir refuerza la lealtad de los clientes, reduce el volumen de quejas y genera importantes eficacias de costos, notablemente, un ahorro reportado de más de USD 500,000 mensuales en tarifas de interconexión para un operador de primer nivel.

FutureNet Asia awards celebran la excelencia en automatización e innovación en inteligencia artificial (IA) en el sector de telecomunicaciones de Asia-Pacífico, reconociendo logros excepcionales en áreas de soluciones que incluyen inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps), orquestación, operaciones autónomas y experiencia del cliente. Los ganadores de la categoría fueron anunciados el 16 de septiembre de 2025 durante la conferencia FutureNet Asia #FutureNetAsia, celebrada en Marina Bay Sands en Singapur.

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y alimentadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite www.mavenir.com.

