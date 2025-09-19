Les solutions de lutte contre la fraude basées sur l’IA de Mavenir remportent le prix FutureNet Asia dans la catégorie « Innovation en matière d’expérience client »

Mavenir remporte les honneurs pour sa suite de solutions logicielles de sécurité vocale et de messagerie, saluée pour sa capacité à renforcer la confiance et la sécurité des clients de téléphonie mobile

En réalisant plus de 500 000 dollars d’économies mensuelles, la suite de solutions anti-fraude de Mavenir s’avère particulièrement rentable auprès des fournisseurs de services de communications (CSP) de premier plan





RICHARDSON, Texas et SINGAPOUR, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures réseau basées sur le cloud, a remporté une distinction majeure dans le secteur pour son innovation en matière d’IA au service de la clientèle dans le domaine de la sécurité vocale et de messagerie lors des FutureNet Asia Awards 2025. Mavenir a décroché le prestigieux prix de l’« expérience client », qui récompense l’application d’IA la plus innovante visant à améliorer l’expérience des utilisateurs de téléphones portables dans la région panasiatique. Mavenir a été récompensé par le jury pour sa suite de solutions logicielles anti-fraude et sécurité alimentée par l’IA, qui intègre les technologies SpamShield et CallShield déployées par l’entreprise à l’échelle mondiale.

La suite de solutions logicielles anti-fraude et sécurité hautement intégrée de Mavenir offre aux fournisseurs de services de communication (CSP) une sécurité proactive basée sur l’intelligence artificielle qui leur permet de se défendre en temps réel contre la fraude liée aux messages et aux appels vocaux. Grâce à la solution SpamShield de Mavenir, Globe Telecom, aux Philippines, a réussi à réduire de 67 % le nombre de SMS indésirables et frauduleux bloqués, passant de 1,1 milliard au premier trimestre 2023 à 362,8 millions au premier trimestre 2024 –, ainsi qu’à réduire de 74 % les spams liés aux banques et de 44 % les messages frauduleux signalés par les clients d’une année sur l’autre. SpamShield de Mavenir offre une protection complète pour les SMS, MMS et RCS à l’aide d’algorithmes avancés d’IA/ML et d’empreintes digitales des messages afin de détecter et de bloquer automatiquement toute une série de fraudes sophistiquées par messagerie, notamment la fraude aux cartes SIM, le routage gris, le phishing et les campagnes de logiciels malveillants.

Dans le cadre d’une mise en œuvre exemplaire pour le compte de TPG Telecom en Australie, la combinaison de CallShield et SpamShield a permis de bloquer près de 19 millions d’appels vocaux frauduleux au cours du premier semestre 2024 —, soit une moyenne de 103 000 appels frauduleux bloqués par jour, ce qui représente une augmentation de 280 % des activités frauduleuses bloquées par rapport à la même période en 2023 — empêchant ainsi la distribution de plus de 59,6 millions de SMS frauduleux.

Jan Schaar, vice-président régional de Mavenir pour la région Asie-Pacifique, a déclaré au sujet de cette récompense : « Nous sommes ravis et fiers que l’innovation orientée vers la clientèle, les performances et l’impact mesurable dans le monde réel de notre suite de solutions de lutte contre la fraude et de sécurité aient été reconnus par les juges de FutureNet Asia. Nos solutions de sécurité basées sur l’IA assurent une protection optimale, de sorte à renforcer la confiance entre l’opérateur et le client à chaque appel et chaque message. » Avant d’ajouter : « Grâce aux dernières technologies d’IA, Mavenir propose une suite de sécurité évolutive et basée sur le cloud afin de protéger l’intégrité du réseau, la sérénité des abonnés et les revenus générés par les services SMS et vocaux. Elle offre ainsi aux opérateurs les capacités robustes et efficaces en temps réel dont ils ont besoin pour contrer les fraudeurs qui perfectionnent leurs méthodes à l’aide de l’IA. »

Alors que les appels frauduleux et indésirables continuent de miner la confiance dans les communications mobiles, la suite logicielle anti-fraude et sécurité de Mavenir redéfinit l’expérience client, la sécurité et la fiabilité au profit des utilisateurs de téléphones portables. Grâce à une technologie d’IA et d’apprentissage automatique avancée, la solution de protection contre la fraude par SMS SpamShield de Mavenir bloque de manière proactive jusqu’à 90 % des spams et des messages frauduleux, garantissant ainsi une messagerie fiable et sécurisée. Avec CallShield, les opérateurs disposent désormais de nouveaux moyens pour neutraliser les menaces basées sur la voix (notamment les appels IRSF, les arnaques Wangiri, les appels automatisés et l’usurpation d’identité de l’appelant) avant même qu’elles n’atteignent le client. Grâce à l’application de trois modèles d’apprentissage automatique dédiés et à l’analyse comportementale en temps réel, CallShield atteint un taux de faux positifs quasi nul, offrant une protection ciblée sans compromettre l’expérience utilisateur.

Pour les fournisseurs de services de communication (CSP), la suite intégrée de prévention de la fraude de Mavenir renforce la fidélité des clients, réduit le nombre de plaintes et permet de réaliser d’importantes économies. Fait remarquable, un opérateur de premier plan a déclaré avoir économisé plus de 500 000 dollars par mois en frais d’interconnexion.

Les récompenses FutureNet Asia saluent les innovations remarquables en matière d’automatisation et d’intelligence artificielle dans le secteur des télécommunications en Asie-Pacifique, en honorant les performances exceptionnelles dans des domaines tels que l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps), l’orchestration, les opérations autonomes et l’expérience client. Les lauréats des prix par catégorie ont été annoncés le 16 septembre 2025 lors de la conférence FutureNet Asia #FutureNetAsia qui s’est tenue au Marina Bay Sands à Singapour.

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et l’IA, qui sont écologiques de par leur conception, et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com.

Contacts médias

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46a0ab36-f560-4482-ba6e-6b27eb9a30d2