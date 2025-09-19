פתרונות ההגנה מפני הונאות מבוססי הבינה המלאכותית של Mavenir זכו בפרס של FutureNet Asia עבור חדשנות בחוויית לקוח

Mavenir זכתה בפרסים המובילים עבור חבילת האבטחה של קול והודעות - זכתה להכרה עבור קידום האמון והבטיחות עבור לקוחות המובייל

Mavenir, ספקית תשתית הרשתות המבוססת על ענן, אספה פרס חשוב בתעשייה עבור חדשנותה בתחום הבינה המלאכותית הממוקדת בלקוח, בתחום אבטחת התקשורת הקולית וההודעות ב-FutureNet Awards Asia 2025. Mavenir זכתה בפרס הנחשק 'חוויית לקוח', המעניק כבור לאפליקציית הבינה המלאכותית החדשנית ביותר לשיפור חוויית משתמשי המובייל הניידים באזור פאן-אסיה. Mavenir זכתה להכרה מטעם שופטי האירוע עבור חבילת ה הונאה ו ה אבטחה מועצמת הבינה המלאכותית - המשלבת את הטכנולוגיות SpamShield ו-CallShield של החברה הפרוסות באופן גלובלי.

חבילת ההונאה והאבטחה המשולבת ביותר של Mavenir מעצימה ספקיות שירותי תקשורת (CSP) עם אבטחה פרואקטיבית מונעת בינה מלאכותית כדי לסייע בהגנה מפני הונאות מבוססות הודעות וקול בזמן אמת. באמצעות הפתרון SpamShield של Mavenir, Globe Telecom בפיליפינים השיגה הפחתה דרמטית של 67% בחסימה של ספאם ומסרוני הונאה - מ-1.1 מיליארד ברבעון הראשון של 2023 ל-362.8 מיליון ברבעון הראשון של 2024 - בשילוב עם ירידה של 74% בספאם הקשור לבנקים וירידה של 44% בהודעות הונאה שדווחו על ידי לקוחות במונחים של שנה לשנה. SpamShield של Mavenir מספק הגנה מקיפה עבור הודעות SMS, MMS ו-RCS באמצעות אלגוריתמים מתקדמים של בינה מלאכותית/לימוד מכונה וטביעות אצבע של הודעות כדי לזהות ולעצור באופן אוטומטי מערך של הודעות הונאה מתוחכם, כולל ניצול לרעה של כרטיסי SIM, ניתוב אפור, דיוג וקמפיינים של תוכנות זדוניות.

ביישום בולט עבור TPG Telecom האוסטרלית, CallShield בשילוב עם SpamShield הצליחו לחסום כמעט 19 מיליון שיחות קוליות הונאה במחצית הראשונה של 2024 - ממוצע של 103,000 שיחות הונאה חסומות ביום, מה שמסמן עלייה של 280% בפעילות הונאה חסומה לעומת התקופה המקבילה ב-2023 - ומנע משלוח של למעלה מ-59.6 מיליון הונאות של הודעות SMS.

בהתייחסו לפרס אמר יאן שחר (Jan Schaar), סגן נשיא אזורי לאסיה פסיפיק של Mavenir: "אנו שמחים וגאים שהחדשנות, הביצועים וההשפעה הניתנת למדידה בעולם האמיתי של חבילת ההונאה והאבטחה שלנו זכו להכרה על ידי שופטי FutureNet Asia. פתרונות האבטחה מונעי הבינה המלאכותית שלנו מציעים הגנה חלקה, ומבטיחים שכל שיחה והודעה מחזקים את האמון בין המפעיל ללקוח". הוא הוסיף: "תוך מינוף טכנולוגיות הבינה המלאכותית העדכניות ביותר, Mavenir מספקת חבילת אבטחה ניתנת להרחבה ומקורית בענן כדי להגן על שלמות הרשת, שקט נפשי של מנויים והכנסות בשירותי SMS וקול - ומספקת את היכולות החזקות והיעילות בזמן אמת שהמפעילים צריכים כאשר הרמאים עצמם מפתחים את הטקטיקות שלהם באמצעות AI".

כאשר שיחות הונאה ומטרד ממשיכות לערער את האמון בתקשורת סלולרית, חבילת ההונאה והאבטחה של Mavenir מגדירה מחדש את חווית הלקוח, הבטיחות והאמינות עבור משתמשי מובייל. מופעל על ידי בינה מלאכותית ולמידת מכונה מתקדמות, פתרון ההגנה מפני הונאות הודעות SpamShield של Mavenir חוסם באופן יזום עד 90% מהודעות הספאם וההונאה, ומבטיח העברת הודעות חלקה ומאובטחת. עם CallShield, למפעילים יש יכולות חדשות לנטרל איומים מבוססי קול - כולל IRSF, הונאות Wangiri, שיחות רובוטיות וזיוף זיהוי מתקשר - לפני שהם מגיעים ללקוח. באמצעות יישום של שלושה מודלים ייעודיים של למידת מכונה וניתוח התנהגותי בזמן אמת, CallShield משיגה שיעור חיובי כוזב כמעט אפסי, ומספקת הגנה מדויקת מבלי לפגוע בחוויית המשתמש.

עבור ספקי שירותי ענן, החבילה המשולבת למניעת הונאות של Mavenir משפרת את נאמנות הלקוחות, מפחיתה את נפחי התלונות ומספקת יעילות משמעותית בעלויות - באופן מדהים, חיסכון מדווח של למעלה מ-500,000 דולר לחודש בדמי קישוריות שמומשו עבור מפעיל שכבה 1.

פרסי FutureNet Asia חוגגים אוטומציה יוצאת דופן וחדשנות בינה מלאכותית במגזר הטלקום באסיה-פסיפיק, וחוגגים הישגים יוצאי דופן בתחומי פתרונות כולל בינה מלאכותית לתפעול IT (AIOps), תזמון, תפעול אוטונומי וחווית לקוח. הזוכים בפרס הקטגוריה הוכרזו ב-16 בספטמבר 2025 במהלך כנס FutureNet Asia #FutureNetAsia שנערך במרינה ביי סנדס בסינגפור.

