Solusi Pertahanan terhadap Penipuan Berbasis AI Mavenir Memenangkan Penghargaan FutureNet Asia untuk Inovasi Pengalaman Pelanggan

Mavenir meraih penghargaan tertinggi untuk rangkaian solusi keamanan suara dan pesan – diakui atas kemajuan dalam meningkatkan kepercayaan dan keamanan bagi pelanggan layanan seluler

Dengan penghematan bulanan lebih dari $500 ribu, rangkaian solusi antipenipuan Mavenir membuktikan manfaatnya bagi CSP Tier 1





RICHARDSON, Texas dan SINGAPURA, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud, telah meraih penghargaan industri utama atas inovasi AI yang berpusat pada pelanggannya dalam keamanan suara dan pesan di FutureNet Asia Awards 2025. Mavenir membawa pulang penghargaan bergengsi ‘Customer Experience (Pengalaman Pelanggan),’ yang diberikan kepada aplikasi AI paling inovatif untuk meningkatkan pengalaman pengguna seluler di kawasan pan-Asia. Mavenir diakui oleh juri penghargaan itu atas Rangkaian Solusi Antipenipuan dan Keamanan berbasis AI-nya — yang menggabungkan teknologi SpamShield dan CallShield yang diterapkan secara global oleh perusahaan ini.

Rangkaian Solusi Antipenipuan dan Keamanan Mavenir yang sangat terintegrasi meningkatkan kemampuan penyedia layanan komunikasi (communication service provider, CSP) dengan menyediakan keamanan proaktif berbasis AI untuk membantu melindungi diri dari penipuan pesan dan suara secara waktu nyata. Dengan memanfaatkan solusi SpamShield Mavenir, Globe Telecom di Filipina berhasil mencapai penurunan drastis sebesar 67% dalam jumlah SMS spam dan penipuan yang terblokir — dari 1,1 miliar pada Q1 2023 menjadi 362,8 juta pada Q1 2024 – disertai dengan penurunan sebesar 74% dalam jumlah spam terkait perbankan dan penurunan sebesar 44% dalam jumlah pesan penipuan yang dilaporkan pelanggan dari tahun ke tahun. SpamShield Mavenir memberikan perlindungan menyeluruh di seluruh SMS, MMS, dan RCS dengan menggunakan algoritma AI/ML dan sidik jari pesan yang canggih untuk secara otomatis mendeteksi dan menghentikan serangkaian penipuan pesan canggih, termasuk penyalahgunaan kotak SIM, perutean abu-abu, phishing, dan kampanye malware.

Dalam implementasi yang menonjol untuk TPG Telecom Australia, CallShield yang dipasangkan dengan SpamShield berhasil memblokir hampir 19 juta panggilan suara penipuan pada paruh pertama tahun 2024— rata-rata 103.000 panggilan penipuan yang diblokir per hari, menandai peningkatan 280% dari aktivitas penipuan yang diblokir dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. — dan mencegah pengiriman lebih dari 59,6 juta SMS penipuan.

Jan Schaar, Wakil Presiden Regional Mavenir untuk Asia Pasifik yang menanggapi penghargaan itu mengatakan: “Kami merasa sangat senang dan bangga bahwa inovasi yang berpusat pada pelanggan, kinerja, dan dampak nyata yang terukur dari Rangkaian Solusi Antipenipuan dan Keamanan kami telah diakui oleh juri FutureNet Asia. Solusi keamanan berbasis AI kami menawarkan perlindungan yang mulus, memastikan bahwa setiap panggilan dan pesan memperkuat kepercayaan di antara operator dan pelanggan.” Dia menambahkan: “Dengan memanfaatkan teknologi AI terkini, Mavenir menyediakan rangkaian solusi keamanan berbasis cloud yang skalabel untuk melindungi integritas jaringan, ketenangan pikiran pelanggan, dan pendapatan di seluruh layanan SMS dan suara – menghadirkan kapabilitas waktu nyata yang tangguh dan efektif yang dibutuhkan operator ketika para penipu mengembangkan taktik mereka dengan menggunakan AI.”

Dengan semakin maraknya panggilan mengganggu dan penipuan yang terus menggerogoti kepercayaan pada komunikasi seluler, Rangkaian Solusi Antipenipuan dan Keamanan Mavenir mendefinisikan ulang pengalaman pelanggan, keamanan, dan keandalan bagi pengguna seluler. Didukung oleh AI dan pembelajaran mesin yang canggih, solusi pertahanan terhadap penipuan pesan SpamShield Mavenir secara proaktif memblokir hingga 90% pesan spam dan penipuan, sehingga memastikan pengiriman pesan yang lancar dan aman. Menggunakan CallShield, operator memiliki kemampuan baru untuk menetralkan ancaman berbasis suara – termasuk IRSF, penipuan Wangiri, panggilan otomatis, dan pemalsuan ID Pemanggil – sebelum ancaman itu mencapai pelanggan. Melalui penerapan tiga model pembelajaran mesin khusus dan analisis perilaku waktu nyata, CallShield mencapai tingkat positif palsu yang mendekati nol, sehingga memberikan perlindungan yang sangat akurat tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.

Bagi CSP, rangkaian pencegahan penipuan terintegrasi Mavenir meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi jumlah pengaduan, dan memberikan efisiensi biaya signifikan — yang mengejutkan, dilaporkan adanya penghematan biaya interkoneksi sebesar lebih dari USD 500.000 per bulan yang direalisasikan untuk operator Tier 1.

Penghargaan FutureNet Asia merayakan inovasi otomatisasi dan AI yang luar biasa di seluruh sektor telekomunikasi Asia-Pasifik, merayakan pencapaian luar biasa dalam bidang solusi termasuk Kecerdasan Buatan untuk Operasi TI (AIOps), orkestrasi, operasi otonom, dan pengalaman pelanggan. Pemenang hadiah kategori ini diumumkan pada tanggal 16September 2025 selama konferensi FutureNet Asia #FutureNetAsia yang diselenggarakan di Marina Bay Sands di Singapura.

