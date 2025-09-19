Mavenir의 AI 기반 사기 방지 솔루션, FutureNet Asia 어워드 ‘고객 경험 혁신’ 부문 수상

음성 및 메시징 보안 제품군으로 최고 영예 수상… 모바일 고객 신뢰와 안전성 강화 공로 인정

월 50만 달러 이상 절감 효과 입증, Mavenir 사기 방지 제품군 Tier 1 통신사 가치 증명





텍사스주 리차드슨 & 싱가포르, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 클라우드 네이티브 네트워크 인프라 제공업체인 Mavenir가 FutureNet Asia Awards 2025에서 음성 및 메시징 보안 분야의 고객 중심 AI 혁신으로 주요 업계 상을 수상했다. Mavenir는 범아시아 지역에서 모바일 사용자 경험을 향상시키는 가장 혁신적인 AI 적용 사례를 기리는 ‘Customer Experience’ 상을 수상했으며, 심사위원단은 Mavenir의 글로벌 배포 기술인 SpamShield와 CallShield를 포함한 AI 기반 사기 및 보안 제품군(Fraud and Security Suite)을 높이 평가했다.

Mavenir의 고도로 통합된 Fraud and Security Suite는 통신 서비스 제공업체(CSP)들에게 실시간 메시징 및 음성 사기에 대응할 수 있는 선제적이고 AI 기반의 보안 기능을 제공한다. 필리핀의 Globe Telecom은 Mavenir의 SpamShield 솔루션을 활용해 차단된 스팸·사기 SMS 건수를 67% 대폭 감소시켰다 — 2023년 1분기 11억 건에서 2024년 1분기 3억6,280만 건으로 줄였으며, 은행 관련 스팸은 74% 감소, 고객 신고 사기 메시지는 전년 대비 44% 줄어드는 성과를 거뒀다. Mavenir의 SpamShield는 AI/ML 및 메시지 핑거프린팅 알고리즘을 활용해 SIM 박스 악용, 그레이 라우팅, 피싱, 악성코드 캠페인을 포함한 정교한 메시징 사기를 자동 탐지 및 차단하며, SMS, MMS, RCS 전반에 걸쳐 포괄적 보호를 제공한다.

호주의 TPG 텔레콤에 도입된 대표적인 사례에서는, CallShield와 SpamShield의 결합으로 2024년 상반기에만 1,900만 건에 달하는 사기성 음성 통화를 차단하는 성과를 거뒀다. 이는 하루 평균 10만3천 건의 사기 전화 차단에 해당하며, 2023년 같은 기간 대비 280% 증가한 차단율을 기록했다. 또한 5,960만 건 이상의 스팸 SMS 전송을 사전에 방지했다.

Mavenir 아시아태평양 지역 부사장인 Jan Schaar는 이번 수상과 관련해 “우리의 Fraud and Security Suite가 고객 중심 혁신과 성능, 그리고 실질적으로 측정 가능한 효과를 인정받아 매우 기쁘고 자랑스럽다. AI 기반 보안 솔루션은 모든 통화와 메시지를 보호해 통신사와 고객 간 신뢰를 더욱 두텁게 만들고 있다”라고 말했다. 그는 이어 “Mavenir는 최신 AI 기술을 활용해 네트워크 무결성, 가입자 안심, SMS 및 음성 서비스 전반의 매출 보호를 위한 확장 가능한 클라우드 네이티브 보안 제품군을 제공한다. 이를 통해 사기범들이 AI를 활용해 전술을 고도화하는 상황에서도, 통신사들이 필요한 강력하고 효과적인 실시간 대응 능력을 확보할 수 있도록 지원하고 있다”라고 덧붙였다.

사기 및 스팸 전화가 모바일 통신 신뢰를 계속 훼손하는 가운데, Mavenir의 Fraud and Security Suite는 모바일 사용자에게 새로운 차원의 고객 경험, 안전성, 신뢰성을 제공하고 있다. 첨단 AI 및 머신러닝을 기반으로 한 Mavenir의 메시지 사기 방지 솔루션 SpamShield는 최대 90%의 스팸 및 사기 메시지를 사전에 차단해 원활하고 안전한 메시징 환경을 보장한다. 또한 CallShield는 IRSF(국제수익공유사기), 왕기리(Wangiri) 사기, 로보콜(Robocall), 발신자 번호 위조 등 음성 기반 위협을 고객에게 도달하기 전에 무력화할 수 있는 새로운 기능을 통신사에 제공한다. 세 가지 전용 머신러닝 모델과 실시간 행동 분석을 적용한 CallShield는 거의 0에 가까운 오탐률을 달성해, 사용자 경험을 해치지 않으면서 정밀한 보안을 실현한다.

통신 서비스 제공업체(CSP) 입장에서 Mavenir의 통합 사기 방지 제품군은 고객 충성도를 높이고, 민원 발생을 줄이며, 비용 효율성을 크게 향상시킨다. 특히, 한 Tier 1 통신사는 상호접속(interconnect) 비용에서 월 50만 달러 이상 절감 효과를 보고한 바 있다.

FutureNet Asia awards는 아시아 태평양 지역 통신 산업 전반에서 뛰어난 자동화 및 AI 혁신을 기리는 행사로, AIOps(IT 운영을 위한 인공지능), 오케스트레이션, 자율 운영, 고객 경험 분야에서 탁월한 성과를 올린 기업을 선정한다. 각 부문 수상자는 2025년 9월 16일, 싱가포르 마리나 베이 샌즈에서 열린 FutureNet Asia 컨퍼런스(#FutureNetAsia)에서 발표되었다.

